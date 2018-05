Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nach immensen Schäden durch Vandalismus hält die Stadt jetzt eine weitere Untat in Atem. Dreiste Unbekannte sägen Verkehrsschilder ab, vermutlich, um die Pfosten zu stehlen. Das kann gefährliche Folgen haben.

Aus dem hohen Gras am Straßenrand lugt ein grauer Stummel, kaum zu erkennen im dichten Maigrün. Wie ein mahnender Zeigefinger scheint er zu klagen: „Hier stand einmal ein Verkehrsschild!“ Es wurde zwei Hand breit über dem Boden abgesägt. Ganz sauber mit einer Flex. Doch wer hier am Stadtrand von Angermünde werkelte, war kein Mitarbeiter eines öffentlichen Straßenbetriebes oder des Bauhofes. Es war ein Unbekannter oder gleich mehrere, die bei Nacht und Nebel oder im Schutze der Abgeschiedenheit ihr unverschämtes Werk verrichteten. Das Schild am Wanderweg zum Urwaldpfad in Altkünkendorf ist verschollen, samt Pfosten. Und es ist nicht das einzige, das auf die selbe Art und Weise abgesägt und gestohlen wurde.

„Dass Ortseingangsschilder gestohlen werden, vermutlich als fragwürdiges Souvenir, kommt öfter mal vor. Dass aber Verkehrsschilder abgesägt werden, ist ein neuer und überaus gefährlicher Trend, den wir leider in jüngster Zeit immer häufiger beobachten“, sagt Erhard Kniebel vom städtischen Bauamt. Wegweiser, aber auch Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung, sogar Vorfahrtsschilder sägen der oder die Täter ab, vorzugsweise an weniger frequentierten Straßen und Wanderwegen, zum Beispiel in Altkünkendorf, im Bereich des Schönermarker Bahnhofes, in Crussow, Wilhelmsfelde, am Heidenrundweg und am Märkischen Landweg. Am Fuchsberg, ein beliebter Wanderweg und Aussichtspunkt zwischen Crussow und Wilhelmsfeld, wurde ein Wegweiser samt Pfosten zum dritten Mal gestohlen. Abgesägt mit speziellem Werkzeug.

„Das sind keine Zufälle, das ist ganz geplantes Vorgehen“, ist sich Bauhofleiter René Pöschl sicher, der mit seinen Mitarbeitern die Schäden beseitigen muss. Sofern sie überhaupt entdeckt und gemeldet werden. Rund 300 Euro kostet der Ersatz eines Schildes samt Arbeitsleistung. Dutzende sind bereits gestohlen worden. Neben dem materiellen Schaden und dem Arbeitsaufwand ist es jedoch die Gefahr, die davon ausgeht, die die Stadtverwaltung entrüstet. „Das ist nicht nur ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, wenn Verkehrsschilder gestohlen werden. Auch die zurückgelassenen Stummel am Straßenrand bilden eine Gefahrenquelle. Im Gras sind die scharfkantigen Hülsen für Autofahrer, die vielleicht dort halten oder wenden wollen, nicht zu erkennen. Und auch für Radfahrer oder Wanderer, die jetzt in der Saison wieder öfter in die Region ausströmen, sind sie eine bedrohliche Stolperfalle. Nicht auszudenken, wenn ein Kind darauf stürzt“, führt René Pöschl die Gedanken weiter.

In der Stadtverwaltung geht man mittlerweile davon aus, dass es ein und derselbe Täter oder Tätergruppe ist, die es vor allem auf die Pfosten abgesehen haben, vielleicht zum Zaunbau oder für den Schrotthandel. Denn ein Teil der Schilder wurde in der Nähe von Passow im Gebüsch wiedergefunden. Ohne Pfosten. Die Stadtverwaltung hat Anzeige bei der Polizei gestellt und hofft auf die Mithilfe und Aufmerksamkeit der Bürger. „Wir könnten genau erkennen, ob es sich um unsere Schilderpfosten handelt“, erklärt Erhard Kniebel.