Der Biber als Dauerproblem

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Vor allem Biberschäden sind am Montagvormittag bei der Gewässerschau im Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch immer wieder angesprochen worden. Im Mittelpunkt standen die Gemeinden Bliesdorf, Neutrebbin, Reichenow-Möglin und Prötzel.

Unter der Kastanie hinter dem Verwaltungsgebäude des Amtes Barnim-Oderbruch in Wriezen geht Axel Hulitschke, Verbands-ingenieur des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch (Gedo) und in diesem Falle Leiter der Gewässerschau, mit den Anwesenden erst einmal das Protokoll von 2016 durch. Das sei schon mit dem Landkreis abgestimmt, sagt er und verweist darauf, dass der Kreis ab 2020 für die Gewässerschauen allein zuständig sei. So wolle es das neue Wassergesetz. Wobei man diesem bereits etwas vorgreife. Gedo und Landkreis würden nicht zu getrennten Gewässerschauen einladen, sondern gemeinsame Termine finden.

An der Seite von Anne-Katrin Albrecht aus der Unteren Wasserbehörde steht an diesem Vormittag meist Vanessa Lück, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten im ersten Lehrjahr. An einer Gewässerschau hat die junge Letschinerin noch nie teilgenommen. Ihre Aufgabe: Beobachten und mitschreiben, um sich später an einem Protokoll zu versuchen.

Aus dem von 2014 geht bereits hervor, dass der Biber im Bereich des Batzlower Mühlenfließes erhebliche Probleme bereitet. Axel Hulitschhke spricht gar von einem Dauerproblem. „Wir müssen dort zweimal im Jahr räumen“, macht er auf den höheren Aufwand in der Unterhaltung aufmerksam. Auch an der vor allem für landwirtschaftliche Fahrzeuge geschaffenen Furt an der Gemarkungsgrenze zwischen Reichenow und Batzlow habe der Biber wieder Wasser angestaut. Eine weitere Schicht Steine soll dort zu einem besseren Durchkommen verhelfen. „Wir können nicht überall sein“, sagt Hulitschke. „Der Biber ist es aber.“

Das konnte die 14-köpfige Gruppe kurz zuvor schon am Mögliner Schmiedepfuhl sehen. Pächter Hendrik Pohling hatte die Probleme sogar schriftlich festgehalten, darunter Gräben und Löcher an der Straße, der dadurch die Sperrung droht. Axel Hulitschke sah deshalb „akuten Handlungsbedarf“. Die Verlandung des Pfuhls aufzuhalten, sei jedoch ein Problem für sich. Darum müsse sich die Gemeinde kümmern und könne dafür möglicherweise auch Fördermittel beantragen. Pohlings Zuarbeit soll als Anlage zum Protokoll genommen und umgehend an Bibermanagerin Antje Reetz weitergegeben werden.

Aus Neutrebbin war zu Beginn der Gewässerschau erneut auf die Probleme der Ortsentwässerung aufmerksam gemacht worden. Mit Hilfe eines Stichgrabens könnten die wohl beseitigt werden. „An dem Thema müssen Gemeinde und Amtsverwaltung dranbleiben“, so Hulitschke. Erst wenn das Gewässer da sei, könne der Gedo in die Pflicht genommen werden.

Um die Gewässer in Neulewin und Oderaue geht es dann am 14. Mai. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Gemeindehaus Neulewin.