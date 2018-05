Mieten steigen erneut um zwölf Prozent

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Die neuen Zahlen klingen dramatisch: In Berlin sind die Mieten für Wohnungssuchende erneut um zwölf Prozent gestiegen. Gerade mal 2000 Wohnungen sind dem neuen Bericht der Investitionsbank zufolge für weniger als sechs Euro Nettokaltmiete angeboten worden. Auch das Umland kann wenig zur Entspannung beitragen.

In Berlin drehen sich wie verrückt die Kräne. Es wird so viel gebaut wie seit der Wende nicht mehr. Eine Entlastung für den Wohnungsmarkt scheint das nicht zu bringen. Wer Ende des vergangenen Jahres eine Wohnung in der Hauptstadt neu anmietete, musste dafür im Schnitt 10,80 Euro pro Quadratmeter kalt bezahlen. Fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. „Das ist beachtlich und muss ein Stück weit ängstigen“, sagte Jürgen Allerkamp, Chef der Investionsbank Berlin (IBB), am Montag bei der Vorstellung der Zahlen.

Der jährliche IBB-Bericht, der allerdings immer nur die Vorjahre statistisch aufarbeitet, ist der einzige Report zum Berliner Wohnungsmarkt, der die Entwicklung der Angebotsmieten in der Stadt für das Gesamtjahr abbildet. „An den Zahlen sehen wir, wie sich die Mietsituation dramatisch geändert hat und wie rasant sich der soziale Wandel in den einzelnen Bezirken vollzieht“, sagte Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.

So sind unter anderem in den Bezirken Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg sowie Mitte die Wohnungen wieder deutlich teurer geworden. Dort wird es für Gering- und Normalverdiener immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Obwohl im Jahre 2016 in Berlin mehr als 13659 neue Wohnungen entstanden, wurde im vergangenen Jahr nur noch jede zehnte Wohnung unter sieben Euro je Quadratmeter kalt angeboten. Gerade einmal für 2000 Wohnungen wurde weniger als sechs Euro Nettokaltmiete verlangt. Das entspricht 3,5 Prozent aller freien Wohnungen.

So findet man kostengünstigen Wohnraum fast nur noch in Marzahn-Hellersdorf und in Spandau. Der Quadratmeter im sozialen Wohnungsbau kostet derzeit 9,43 Euro warm und 6,30 Euro kalt. „Was gebaut wird, ist in der Regel hochpreisig. Die soziale Mischung ist so schwer zu erhalten“, sagt auch Holger Wild, Sprecher des Berliner Mietervereins. „Die Entwicklung bei den Grundstückspreisen macht den sozialen Wohnungsbau in der Innenstadt auch so gut wie unmöglich.“ So schreitet die Gentrifizierung, also die Verdrängung Ärmerer in Innenstadtvierteln weiter voran.

Weil viele wegen steigender Mieten über die Landesgrenze ziehen, hat die IBB in ihrem Bericht auch erstmals nach Brandenburg geschaut. Im Berliner Umland stiegen die Angebotsmieten im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erneut um sieben Prozent auf 8,98 Euro pro Quadratmeter an. Das höchste Mietpreisniveau im Umland zeigte sich 2017 in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam und in Kleinmachnow. Im sogenannten Speckgürtel entstehen zunehmend Mehr- statt Einfamilienhäuser. Nach dem Bericht wuchs in den 50 Umlandgemeinden die Einwohnerzahl von 2012 bis 2016 um 5,6 Prozent und damit fast genauso wie in Berlin (5,9 Prozent). Rund 27 000 neue Wohnungen wurden im selben Zeitraum im Speckgürtel errichtet. Bauboom herrscht besonders in Potsdam, Falkensee, Königs Wusterhausen und Teltow.

„Es ist erfreulich, dass der Wohnungsmarktbericht nun auch Brandenburg in den Fokus nimmt, denn wir müssen als gemeinsame Region denken“, so Lompscher. Allerdings sei auch dort das Wachstum dynamisch, die Kapazitäten für neuen Wohnungraum so begrenzt, dass man Berlins Probleme dort nicht lösen könne. Dazu käme, dass große Flächen in privater Hand lägen. „Dort kann nicht einfach über einen politischen Beschluss gebaut werden.“ Was Berlin betrifft, so sollten die Bezirke weiter animiert werden, bis 2021 rund 100 000 neue Baugenehmigungen zu erteilen. Das Genehmigungsniveau erreichte 2016 mit 25 052 schon einen Stand wie zuletzt vor etwa 20 Jahren. Im vergangenen Jahr blieb man mit 24 743 genehmigten Wohnungen nur knapp darunter, wobei die Zahlen im mehrgeschossigen Neubau erneut stiegen. Laut Lompscher sollen künftig auch strittige Projekte schneller genehmigt werden. „Eine Wohnungsreserve gibt es so gut wie nicht mehr. Der Neubau reicht bei Weitem nicht aus, um den Zuzug aufzunehmen. Der politische Handlungsdruck könnte kaum größer sein.“

Alleine 2016 registrierte die Stadt 54 148 Neu-Berliner und erreichte mit 3 574 830 Bewohnern einen neuen Höchstwert. Die Stadt ist vor allem für Menschen zwischen 20 und 30 Jahren aus dem Ausland attraktiv. Viele können sich teure Mieten oder sogar den Kauf leisten. So werden auch Eigentumswohnungen weiter teurer. Ende 2017 lag der mittlere Quadratmeterpreis bei fast 4000 Euro, knapp 400 Euro mehr als im Vorjahr.