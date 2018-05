Biogaswerker laden ein

Doris Steinkraus

Seelow. (MOZ) Seit dem 1. Juli 2017 firmiert die Biogas Produktion Seelow GmbH mit neuen Gesellschaftern. Am 27. Mai lädt das Unternehmen, das zur Deutschen Agrar Holding gehört, zu einem Tag der offenen Tür ein. Es gibt einen Blick hinter die Kulissen einer größten Anlagen dieser Art in Deutschland.

Ein paar Männern malern das kleine Verwaltungsgebäude. An anderen Ecken wird aufgeräumt und Rasen gemäht. Die Mitarbeiter um Firmenchef Marc Volmer bereiten sich auf viele Besucher vor. „Wir wollen den Bürgern zeigen, was hier eigentlich passiert und wie Biogaserzeugung funktioniert“, sagt der Marxdorfer. Er will den Tag auch nutzen, um mit einem Irrtum aufzuräumen: Die Biogasanlage war einst Tochterunternehmen der KTG. Die ging bekanntlich in Konkurs. „Diese GmbH hier war jedoch nie von der Insolvenz betroffen“, betont Volmer. Sie stand auch zu keinem Zeitpunkt still. Gewechselt haben im vergangenen Jahr lediglich die Gesellschafter. Das ist jetzt statt der KTG die Deutsche Agrar Holding.

Die Seelower Anlage verfügt über eine Leistung von 7,2 MB. Sie speist Strom und Biogas ins Netz der EWE. „Wir versorgen praktisch die gesamte Stadt Seelow mit dem hier gewonnenen Strom“, macht Volmer deutlich. Das Hauptgeschäft allerdings sei das Biomethan-Gas. Das wird über einen Verdichter auf dem Areal umgewandelt und fließt in das Gasnetz der EWE.

1250 Tonnen Pflanzenmasse werden im Jahr zu Energie umgewandelt. Die Besucher können sich bei den Führungen am 27. Mai von den Fachleuten erklären lassen, wie die Rohmasse verarbeitet wird und daraus schließlich Energie wird. Etwa 50 Prozent der Pflanzenmasse kommt von den beiden Unternehmen der Holding aus der Region – dem Gut Marxdorf und der Podelziger Landwirtschafts GmbH. Sie bewirtschaften 2700 ha Fläche.

Die in den beiden Betrieben produzierten Mengen würden allerdings nicht ausreichen, um die Seelower Biogasanlage 365 Tage im Jahr zu füttern. Landwirtschaftsbetriebe aus der Region liefern die Differenz. Zu 60 Prozent landet Mais in den Fermentern. „Den Rest liefert ein Substrat-Mix auf Ganzpflanzen- und Grassilage sowie Zuckerrüben und Hirse“, erklärt Anlagenleiterin Elisabeth Graetz. Sie wurde ebenso von den neuen Gesellschaftern übernommen wie die neun anderen Mitarbeiter. Die Anlage läuft rund um die Uhr.

Bürgermeister Jörg Schröder weiß, dass es auch kritische Stimmen zur Biogasanlage gibt. Mehrmals hat es bereits Gespräche mit den Anwohnern von Seelow-Loos gegeben. Sie sehen nachts nicht nur die Fackel am EWE-Umwandler, sondern nehmen auch die Geräusche wahr. Es gibt regelmäßig Messungen. Bisher lagen alle im zulässigen Bereich. Da die Anlage vor den Außengehöften steht, bleiben Dauerbelastungen durch Lkw-Verkehr zum Glück erspart. Ehe die ersten Außengehöfte beginnen, biegen die Fahrzeuge zur Anlage ab. Etwa 80 Prozent der Pflanzenmasse würden per Lkw angefahren, sagt Marc Volmer. „20 Prozent müssen durch die Stadt. Das gefällt den Fahrern und auch uns nicht, aber es gibt noch keine Lösung.“ Wiederholt hat Jörg Schröder mit dem Verkehrsministerium verhandelt, damit Traktoren zumindest für die Zeit der Haupternte die Ortsumgehung nutzen dürfen. „Bisher leider erfolglos“, sagt er. Und verspricht: „Wir bleiben dran, hoffen, dass nach Ablauf der Förderfrist für die Kraftfahrstraße im Interesse der Anwohner unserer Durchfahrtsstraßen in Seelow solche Ausnahmen möglich sein werden.“

Der Bürgermeister freut sich, dass das Unternehmen den Tag der offenen Tür anbietet. Damit gewähre es nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern könne auch Fragen im direkten Dialog beantworten und Unklarheiten ausräumen. Am letzten Sonnabend im Mai erwarten die Besucher neben Führungen auch eine Landmaschinenausstellung, Spielangebote für Kinder, ein Kuchenbasars der Seelower Gymnasiasten und gastronomische Versorgung und Torwandschießen durch Mitglieder des SV Victoria. Das Unternehmen sichert einen Shuttle, um auch Bürgern, die selbst nicht mobil sind, den Besuch zu ermöglichen. Ab 10 Uhr stehen die Shuttle am Kreiskulturhaus bereit, fahren die Besucher natürlich auch wieder zurück.

Tag der offenen Tür, Biogasanlage Seelow, 27. Mai, 10 bis 15 Uhr