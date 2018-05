Nachteulen treffen auf Sparfüchse

Christina Sleziona

Eberswalde Schnäppchenjäger hatten vor Kurzem wieder reichlich Auslauf in Eberswalde. Ziel war die Stadthalle „Hufeisenfabrik“ im Familiengarten, in dem am Wochenende der halbjährliche Nachtflohmarkt stattfand. Unzählige Privatverkäufer räumten zu diesem Anlass ihre Dachböden und Keller frei und sorgten für ein großes Angebot aus antiken und gebrauchten Waren, die vor allem von Büchern, Schmuck, Textilien und Geschirrservice dominiert wurden.

Unter den Händlern ergatterten sich auch Axel Hübner und seine Tochter Mona einen Stand, um einen neuen Herren für ihre alten Schätze zu finden. Neben aussortierten Kleidungsstücken und Schuhen, hatten sich auch allerhand Fahrradteile bei ihnen angesammelt, die nun auf einen neuen Besitzer warteten. Die alten Kinderbücher und Spielzeuge von Mona gingen an diesem Abend besonders gut weg.Sichtlich zufrieden sind die beiden vor allem mit dem Verkauf einer kompletten Campingausrüstung. „Reich wird man daran jedoch nicht“, klärt die junge Standverkäuferin auf. Den Nachtflohmarkt besucht sie mit ihrem Vater bereits zum zweiten Mal. Was sie zum Wiederkommen animiere sei in erster Linie nicht das verdiente Geld, sondern der Spaß am Feilschen. „Es wäre auch viel zu schade unseren gut erhaltenen Krempel einfach wegzuschmeißen. Wir können damit sicherlich auch noch anderen eine Freude bereiten“, ergänzt Axel Hübner, während seine Tochter bereits den nächsten Interessenten für sich einnehmen kann. Der achtjährige Nick-Lars Schulze hat vor allem ein Auge auf Monas altes Insektenentdeckerset geworfen. Seine Mutter Cornelia freut sich ebenso über diesen Fund. Sie weiß, wie sehr sich ihr Sohn für die kleinen Krabbeltiere interessiert. „Gezielt gesucht haben wir danach nicht. Wir sind ohne Erwartungen gekommen. Umso mehr freut es aber, wenn man etwas findet“, erzählt sie.

Auch für viele andere Besucher schien der Abend erfolgreich gewesen zu sein. Für Alex Hübner und seine Kollegen wie Ruth Babies hätten es jedoch ruhig noch mehr Sparfüchse sein können. „Es liegt wohl am zu schönen Wetter, das die Leute lieber nach draußen lockt als zu uns“, erklärt sich Ruth Babies die kleine Besucherzahl. Für den nächsten Nachtflohmarkt, der am 3. November stattfinden wird, erhofft man sich aber wieder mehr Trödelfreunde.(sle)