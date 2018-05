Renate Meliß

Schönow Langgezogene Laute, rhythmische Trommelklänge und Gitarren – miteinander im Einklang und voller Leidenschaft. Dazu an den Wänden schattige Gesicher, wie vom Winde verweht. Bis auf den letzten Platz besetzt war der Hühnerstall von Wilfried Stauffenbiel am Samstagabend zum Start der diesjährigen Schönower Cooltour-Tage. Den Auftakt für diesen Sommer gab das Konzet „El Andarab“ mit Lamine Belaala et ses amis. Es spielten zudem Karim Mausour, Mahoud Feyomi aus Arabien und Marie Jose aus Granada/Andalusien. An den Wänden hatte Nordine El Hachemi ihre Bilder „Gegen das Vergessen“ ausgestellt. Einige Gäste hatten bereits vor der Tür Platz genommen – denn entgehen lassen wollte sich dieses Konzert wohl niemand. Lebensfreude auf Instrumenten unter den alten Balken des einstigen Hühnerstalls – da taten sich Welten voll Musik und Harmonie auf, begleitet von Klatschen, Tanzen, Mitsingen – die Gäste waren so in den Bann des musikalischen Quartetts der fremdländischen Klänge aus Andalusien und Algerien gezogen, dass diese auf einmal so ganz eigen wurden.

Die Töne der Nay-Flöte – eines Instruments, das vor allem in der Sahara gespielt wird – ließen zudem ganz eigene Bilder vor Augen entstehen. Man konnte sie sehen: Das Feuer vor den Beduinenzelten – die sandigen Wüstenhügel, die Dämmerung, die in den Nachthimmel übergeht über dem Millionen Sterne funkeln – Musik fernab von deutschem Alltag und Hektik.

„Das Programm der Cooltour-Tage, zu denen wir schon seit vielen Jahren kommen, sorgt immer wieder für eine Überraschung“, so ein Ehepaar in der Pause nach dem ersten Teil. Die Konzerte und anschließenden Begegnungen im lauschigen Garten des mehrfach preisgekrönten Musikers Wilfried Staufenbiel sind längst zu einer echten Veranstaltungs-Institution der Region geworden.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele interessante Konzerte, Ausstellungen und Lesungen für Interessierte. Der Veranstaltungsort ist die „Galerie im Hühnerstall“ an der Schönerlinder Str. 88 im Bernauer Ortsteil Schönow.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.wilfried-staufenbiel.de/Programm2018.pdf