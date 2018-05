Aktionen für eine bunte Welt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unterstützung untereinander, Anerkennung und Wertschätzung. Das ist wichtig beim Thema Inklusion. Der Europäische Protesttag am 5. Mai ist jährlich Anlass, um auf das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen aufmerksam zu machen. Die Aktion Mensch unterstützt dazu Veranstaltungen, unter anderem in Frankfurt. Die Wichern Diakonie beteiligt sich auch in diesem Jahr daran.

Heute zum Beispiel wandern ab 9.30 Uhr Kinder und junge Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam durch den Wildpark. Angehende Erzieher des Oberstufenzentrums bauen zehn Stände zu den Themen Natur, Umwelt und Tiere auf. Vorschulkinder aus den Frankfurter Kitas sowie Beschäftigte des Berufsbildungsbereiches der Gronenfelder Werkstatt nehmen teil und lernen etwas zum Thema Achtung vor jedem Lebewesen.

Mitmachspiele mit Musik stehen auf dem Plan und anschließend werden alle gemeinsam Nudeln mit Tomatensauce essen. Wer mit Vorschulkindern oder -enkeln mitmachen möchte, kann einfach in den Wildpark fahren. Die Veranstaltung geht bis 15 Uhr.

„Inklusion von Anfang an“ ist in diesem Jahr das Motto des Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Schon am Freitag und Sonnabend haben die Kontakt- und Beratungsstellen der Psychosozialen Hilfe und der Behindertenhilfe der Wichern Diakonie Aktionen im Spitzkrug Multi Center (SMC), im Mehrgenerationenhaus Mikado und in der Volkshochschule (VHS) durchgeführt. Im SMC wurde am Freitag aus dem Buch „Die bunte Bande – das gestohlene Fahrrad“ vorgelesen, und zwar in einfacher und in Alltagssprache. Eine Gruppe von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung half dabei Ben – der Figur aus dem Buch, der ein Fahrrad gestohlen wurde und dessen Eltern wenig Geld haben. Außerdem legte der CVJM ein Tänzchen hin.

Gestärkt durchs inklusive Frühstück ging es am Sonnabend an den Film „Schule.Schule. Die Zeit nach Berg Fidel“ in der VHS. Anschließend diskutierten alle Interessierten über das Thema Inklusion. Am Freitag wurde der Film bereits im Mikado gezeigt. Die Teilnehmenden kamen aus den begleitenden Angeboten der Wichern Diakonie und aus den Frankfurter Gymnasien. Zu so einer Filmvorführung gehörte natürlich auch eines: Popcorn.