Musikpädagogin aus Słubice leitet den Volkschor

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Volkschor Eisenhüttenstadt wird auch in diesem Jahr ein Frühlingskonzert geben. Es steht unter dem Motto „Eine musikalische Reise mit dem Volkschor Eisenhüttenstadt“ und findet am 27. Mai im Evangelischen Gemeindezentrum statt. Dirigiert wird das Konzert von Magdalena Iłowska. Die Musiklehrerin aus Frankfurts polnischer Nachbarstadt Słubice ist neue Chorleiterin des Volks­chores. Ihr langjähriger Vorgänger Peter Lein war am 2. März dieses Jahres gestorben.

„Wir hatten es Peter versprochen: Sein Lebenswerk – der Volkschor Eisenhüttenstadt – wird nicht untergehen“, schreibt Chorsängerin Heike Eipert in einem Brief an die MOZ-Redaktion. „Nach langer, oft erfolgloser Suche nach einem neuen Chorleiter wurden wir schließlich in Słubice fündig. Mit ihrem Temperament, ihrer großartigen Stimme und fachlicher Kompetenz bereitet Magdalena Iłowska mit uns ,Eine musikalische Reise mit dem Volkschor Eisenhüttenstadt‘ als Frühlingskonzert vor.“ Ausgehend von bekannten und beliebten Frühlingsliedern gehe die Reise bis hin zu zeitgenössischen Stücken, zum Beispiel von Udo Jürgens, und auch zu sakralem Gesang. Denn anders als die früheren Frühlingskonzerte finde das diesjährige im Evangelischen Gemeindezentrum statt.

„Natürlich wollen wir auch wieder einige Lieder mit unserem Publikum gemeinsam singen und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen“, schreibt Heike Eipert weiter. „In altbekannter Weise wird uns Frau Olga Lotsmanow bei einigen Liedern am Klavier begleiten. Seien Sie gespannt auf unser erstes Konzert unter der Leitung von Magdalena Iłowska, die auch mit ihrem Sologesang dem Chor eine persönliche Note verleiht.“

Magdalena Iłowska ist in der Region bereits vielfältig musikalisch aktiv. In Frankfurt leitet sie seit dem Jahr 2015 den Spatzenchor der Singakademie und das deutsch-polnische Kinderchorprojekt „Singing All Together“, das ebenfalls Teil der Singakademie ist und das sie ins Leben rief. Sie studierte an der Universität in Zielona Góra Musikpädagogik mit der Spezialisierung Chor und Instrumentalmusik und absolvierte parallel an der Musikschule in Gorzów eine Ausbildung zur Gesangssolistin. Magdalena Iłowska arbeitet als Schulleiterin in Słubice und leitet dort einen Schulchor.

Frühlingskonzert des Volkschores: 27. Mai, 14.30 Uhr, Eintritt frei – um Spenden wird gebeten.