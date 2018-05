Meteorologie, Malerei und alte Fahrräder

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am 13. Mai ist Internationaler Museumstag. Das Motto in diesem Jahr lautet „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. Auch das Wettermuseum in Lindenberg beteiligt sich an dem Aktionstag. Um 15 Uhr wird es im Veranstaltungsraum einen Lichtbildervortrag mit Bernd Stiller, dem Vorsitzenden des Wettermuseum-Vereins, geben. Das Thema ist – ganz dem Motto entsprechend – Wettermuseen in aller Welt. Der rund einstündige Vortrag gibt Eindrücke über Museen in Europa und der Welt, die sich mit Wetter und Klima, Meteorologie und Klimawandel befassen. Solche gebe es nämlich beispielsweise in Lettland, Ungarn, Frankreich und den USA, erfährt man von Bernd Stiller. Insbesondere die Asiaten wären super aufgestellt, weil sie vom Staat unterstützt würden, so der Vereinsvorsitzende. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, wer auch noch die Ausstellung besichtigen möchte zahlt 6 Euro, ermäßigt für Kinder und Jugendliche 4 Euro.

Das Ludwig-Leichhardt-Museum in Trebatsch ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zu entdecken gibt es im Museum einiges: Ein Schulzimmer, das gestaltet wurde wie zu Zeiten des großen Australienforschers, einen Trebatsch-Raum, sowie alte Gerätschaften von früher. Doch auch Ludwig Leichhardts Leben kommt nicht zu kurz. So erfahren Besucher Wissenswertes zu seinen Expeditionen, bekommen Bilder und Kartenmaterial zu sehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder 2,50 Euro. Führungen werden kostenfrei auf Anfrage angeboten.

Die Burg Friedland bietet am Museumstag Führungen durch alle Räume der Burg an inklusive Rittersaal, Kaminzimmer und Trauzimmer. Auch die Ausstellungen „Tiere der Heimat“ und „100 Jahre Wohnen“ sind geöffnet. Die Ausstellung und „Emotionen – Bilder sind auch nur Worte“ des Beeskower Kunstmalers Rainer Seidel ist am Sonntag das letzte Mal zu bestaunen.

Das Museum in der Lieberoser Darre ist am Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Exponate zur Stadt- und Regionalgeschichte sowie zum Forstwesen in der Schulenburgstadt. Außerdem werden Acrylmalereien des Jesserner Künstlers Andreas Staffetius gezeigt.

Kurz vor Abschluss der Bauarbeiten auf der Burg Beeskow soll am Sonntag insbesondere ein Rundgang durch das Haus zeigen, in welchem Ambiente Kunst, Kulturgeschichte und Musik bald zusammen zu erleben sein werden. So wird Bauleiterin Heike Wiebicke am Sonntag ab 13 Uhr zunächst durch die vom Umbau betroffenen Teile der Burg führen. Dabei wird sie erläutern, wie man nach heutigen Ansprüchen denkmalgerecht saniert hat.

Anschließend wird um 14 Uhr zu einer Besichtigung der aktuellen Ausstellung mit Werken von Horst Zickelbein eingeladen. Neben Malerei und Grafik beeindruckte der in Frankfurt (Oder) geborene Künstler vor allem auch durch Kunst am Bau, wie Kuratorin Anne Becker auf ihrer Führung zu berichten weiß.

Wer dagegen Einblick in das künstlerische Erbe der DDR gewinnen möchte, sollte sich rechtzeitig um 15 Uhr zu einem Besuch des Kunstspeichers einfinden. Treffpunkt für alle drei Führungen wird der Burghof sein. Der Eintritt ist frei.