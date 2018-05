4,21 Millionen Kilometer im Jahr

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Vor anderthalb Jahren hat das Unternehmen mobus den Linien- und Schülerverkehr im Landkreis übernommen. Nicht alle Fahrgäste sind an jedem Tag zufrieden.

4,12 Millionen Kilometer haben die Busse in Märkisch-Oderland im Linien- und Schülerverkehr im vorigen Jahr zurückgelegt. 977 Haltestellen werden angefahren. Und doch fängt manch ein Tag für Schülerinnen und Schüler mit Stress an. Der Schulbus war wieder einmal übervoll und ist ohne sie weitergefahren. Das hat auch der 15-jährige Sohn von Michael Blenkle aus Rüdersdorf schon erlebt. Und auch Blenkle selbst ist auf den Bus angewiesen. Bei seinen Fahrten ist ihm einiges aufgefallen.

Bei einem Gespräch mit dem Betriebsleiter der mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH, Torsten Heisler, ging es um Hintergrundinformationen. Skeptisch wurde der Fahrgast, als er auf dem Tacho eines Busses eine 900 000 als Kilometerstand las. „Das stimmt“, sagt Heisler, denn im Unternehmen gebe es bei einem Bestand von 100 Fahrzeugen fünf Reservefahrzeuge, die bei Engpässen oder unerwartetem Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommen. Die könnten durchaus solch einen Kilometerstand aufweisen. „Die sind aber genau so betriebssicher wie neuere Modelle“, versichert er. Ein Bus müsse im ersten Betriebsjahr zweimal im Jahr zur technischen Hauptuntersuchung und zu einer Sicherheitsprüfung. Bei Fahrzeugen, die älter als drei Jahre sind, werden diese Untersuchungen und Prüfungen vierteljährlich in den Werkstätten durchgeführt. „Das muss auch in Wartungsheften belegt sein und die Landesbehörde, die in Hoppegarten ihren Sitz hat, kontrolliert die. Unsere Busse sind durchschnittlich fünfeinhalb Jahre alt.“

Dort, wo das Fahrgastaufkommen groß ist, werden auch Gelenkbusse eingesetzt, von denen es im Unternehmen acht Stück gibt. Erfahrungsgemäß ist die Platzkapazität punktuell ausgelastet, gibt Heisler zu. Einzige Möglichkeit wären Taktverkürzungen. „Dann steht aber sofort die Frage, wer das bezahlt.“ Kommunen im Berliner Umland sind gegenwärtig dabei, die Mitteil aufzubringen, um einen 20-Minuten-Takt zu bestellen.

Bemängelt wird von Fahrgästen, dass es nicht in jedem Bus Haltestellenansagen und -displays gibt. „Wir sind dabei, auch die letzten beiden Busse damit auszustatten“, sichert Heisler zu. Wo Haltestellen sind und welche Strecken befahren werde, werde in Absprache mit dem Landkreis festgelegt.

Aufgefallen ist den Fahrgästen auch, dass nicht alle Busse unter dem Logo mobus fahren. „Das ist richtig“, sagt Heisler. Unter den 100 Bussen seien auch welche von Subunternehmen. Eine bestimmte Anzahl von Subunternehmen sei durchaus legitim. Die Fahrer allerdings stammten alle aus der Region. „Die kennen hier jede Straße und Strecke“, sagt der Betriebsleiter.

In die Kritik geraten war das Unternehmen, weil E-Scooter nicht mitgenommen werden. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Die Vorgabe ab 2017 mit 70 Prozent Niederflurbussen der Gesamtflotte unterwegs zu sein, hat mobus bereits mit Betriebsbeginn übererfüllt. Aktuell sind 95 Prozent der eingesetzten Fahrzeuge barrierefrei. sagt Heisler. Den Vorwurf, dass mobus das Vorgängerunternehmen BMO „kaputtgemacht“ hätte, will er nicht stehen lassen. „99 Prozent der Fahrer – alle, die wollten – wurden von uns übernommen und haben mobus mit aufgebaut.“ Seit Betriebsbeginn wurden darüber hinaus weitere zehn Fahrer eingestellt.