Erinnerung sucht Zukunft

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das von Vertriebenen gegründete „Haus Brandenburg“ in Fürstenwalde steht für die Erinnerung an den Teil der Mark, der nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde. Mit dem Aussterben der Menschen, die die Vertreibung selbst erlebt haben, ist ein neues Konzept für das Haus gefragt.

Für die Erinnerung an Schlesien gibt es das „Schlesische Museum zu Görlitz“. Die Traditionen Pommerns werden im „Pommerschen Landesmuseum“ in Greifswald nicht nur bewahrt, sondern in vielen Veranstaltungen mit Deutschen und Polen diskutiert. Beide Museen werden von den Bundesländern Sachsen beziehungsweise Mecklenburg-Vorpommern gefördert.

Nur Brandenburg scheint jener Teil der Mark, der fast 700 Jahre östlich von Oder und Neiße lag, nicht allzu viel wert zu sein. Denn das seit 1999 in Fürstenwalde ansässige „Haus Brandenburg“ führt eine Art Aschenputtel-Dasein. Dabei befinden sich auch hier mehr als 32 000 Objekte – vorwiegend historische Fotos und Postkarten, aber auch seltene Bücher, Zeitungen, Gemälde, Modelle von Bauten und andere Archivalien – die von Deutschen nach ihrer Vertreibung etwa aus Landsberg (heute Gorzów), Küstrin (Kostrzyn), Crossen (Krosno) oder Zielenzig (Sulecin) gespendet wurden. Das einst von der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg gegründete und seit 2002 im Besitz einer Stiftung befindliche Haus platzt aus den Nähten, seine Schätze werden zu wenig genutzt.

„In Fürstenwalde verhungern wir langsam“, bringt es Karl-Christoph von Stünzner auf den Punkt. Der einstige Bundeswehr-Oberst, der als ehrenamtlicher Kurator für die „Stiftung Brandenburg“ wirkt, ist wie der gesamte Stiftungsvorstand in die Jahre gekommen. „Es ist an der Zeit, das Haus in jüngere Hände weiterzugeben“, sagt von Stünzner. Deshalb sei man froh gewesen, als das Potsdamer Kulturministerium im vergangenen Jahr 40 000 Euro für die Erarbeitung eines Zukunftskonzepts bereitstellte.

Das von früheren Studenten der Frankfurter Europa-Universität gegründete „Institut für angewandte Geschichte“ hat jetzt eine Studie mit drei Varianten vorgelegt. Auf einer Beratung an der Viadrina fand kürzlich die Variante den Vorzug, die beinhaltet, dass das Haus nach Frankfurt (Oder) umziehen soll und damit nicht nur in die Nähe der Neumark, sondern auch der Europa-Uni. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Oderstadt das einstige Collegienhaus neben der Konzerthalle zur Verfügung stellen könnte, aus dem das Stadtarchiv ausziehen soll.

„Auch dieses Haus muss saniert werden, was aber im Rahmen eines deutsch-polnischen Projekts möglich wäre“, erläutert von Stünzner. Dabei würde sich auszahlen, dass das „Haus Brandenburg“ schon bisher mit polnischen Museen kooperiert hat.

Das Zukunftskonzept sieht vor, dass die Ausstellung neu konzipiert wird und auch die Vertreibung von Polen einbezieht. „Jetzige Bewohner der Gebiete des historischen Ostbrandenburgs können sich im Transoderana-Museum mit der Geschichte ihrer Region vertraut machen“, heißt es in dem Konzept.

Bisher ist dieser Gedanke freilich noch Zukunftsmusik und muss weiter entwickelt und vor allem finanziert werden. „Es könnte ein tolles Projekt für die in Zukunft gerichtete Arbeit mit der kulturellen Vergangenheit werden“, meint jedoch der Beauftragte des Landes für Internationale Beziehungen, Martin Gorholt (SPD).