Wo Fantasie keine Grenzen kennt

Jörg Kotterba

Ziltendorf Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt Gesichter aus der Region vor. Heute Keramik-Künstlerin Britt Stahl aus Ziltendorf.

Große Kulleraugen. Hellbrauner Schnabel. Keck das beigefarbene Lätzchen. Dick und rund thront der Keramik-Vogel zwischen einem Original-Hufeisen und lässt die Beine baumeln. Der Gast aus Frankfurt, der an diesem Frühlingstag Atelier und Werkstatt von Britt Stahl in der Ziltendorfer Ernst-Thälmann-Siedlung besucht, kann sich an dem kleinen Kerl kaum satt sehen. Für gar nicht so großes Geld wechselt der Piepmatz den Besitzer, schmückt jetzt ein Gärtlein in der Frankfurter Heimkehrsiedlung.

Vor allem skurril ausschauende Eulen, Schafe, Hühner und Vögel, aber auch originelle Tassen, Teelichter, Schalen, Vasen, Schmuckanhänger und andere kleine Schätze, die einem das Leben verschönern, haben es Keramik-Künstlerin Britt Stahl angetan. Sie gibt zu, kein Profi, sondern ein Autodidakt zu sein. Doch der Besucher sieht im Atelier, dass die jetzt 41-Jährige längst kein Amateur mehr ist. Und ahnt, dass Britt Stahl immer wieder was Neues ausprobiert und ihr Sortiment nach Lust und Laune ändert. „Stimmt“, gibt die Mutter zweier Jungs zu, „wenn ich den Ton verarbeite und dabei einem Hörbuch lausche, bin ich in einer anderen, unendlichen Welt an Kreativität. Da kennt meine Fantasie keine Grenzen.“

In der Schule an der Schleuse, später in der Schule 7 lernte die gebürtige Eisenhüttenstädterin das Einmaleins und fürs Leben viel mehr. „Ich spielte damals auch Akkordeon. Mit den Händen wollte ich schon immer was tun.“ Während ihrer Ausbildung als Zahnarzthelferin fuhr sie Pizzen aus, um das Taschengeld aufzubessern. Später lernte sie ihren Maik kennen, der einem Bau-Unternehmen vorsteht. Vor zwölf Jahren kam Sohn Ben zur Welt. 2008 Luke. „Unser Baustellenkind. Wir hatten in Hütte gerade unsere Wohnung eingerichtet, als Maik mich mit der Botschaft überraschte, wir könnten in der Ernst-Thälmann-Siedlung bauen. Und so bauten wir hier in der Lindenstraße.“

Thälmannsiedlung? Ziltendorfer Niederung? Kein Gedanke an 1997, an die sogenannte Jahrhundertflut? Britt Stahl schüttelt mit dem Kopf, zeigt aber auf das entfernt stehende Nachbarhaus. „Der dunkle Streifen am Sockel – bis dahin stand damals das Wasser. Aber wir befürchten keine weitere Flut, vertrauen auch den Verantwortlichen.“

Damals noch in Eisenhüttenstadt besuchte Britt Stahl mit einer Freundin ihren ersten Töpferkurs. „Das war Liebe auf dem ersten Blick. Erde, Feuer, Wasser, Luft – all das ist im Ton vereint und es hat mich seit dem ersten Kontakt fasziniert.“ Viel probiert habe sie seitdem, mehrere Keramikkurse besucht, Fachleute befragt und in Bremen einen Fachmann gefunden, der Keramikbrennöfen produziert und einen professionellen Service von der ersten Beratung bis zur Wartung des Ofens bietet. Darin wird das Kunstwerk aus Ton, nachdem es ein bis zwei Wochen ruhen und trocknen konnte, erst bei 900, dann bei 1250 Grad gebrannt. „Dadurch sind meine Gartenkeramiken frostfest und erfreuen auch in der kalten Jahreszeit ihre Besitzer.“

Im Dezember 2010 wagte Britt Stahl den nicht ganz leichten Sprung in die Selbstständigkeit. „Als der Termin feststand, hat Maik mit Freunden die Garage mit dem Atelier im 50 Quadratmeter großen Dachgeschoss hochgezogen. Maik meinte: Wir schaffen das! Er hat mich schon immer unterstützt.“

Seit 2011 beteiligt sich Britt Stahl an der Aktion „Offene Ateliers“. Auch in diesem Jahr war sie dabei. Demnächst wird sie mit ihrem Keramikstand auf dem Frankfurter Brunnenplatz zu sehen sein. Dort lockt am 16. und 17. Juni der Töpfermarkt.

Doch Britt Stahl lebt nicht nur vom Verkauf ihrer Kunstwerke, sondern auch von Töpferkursen. Und die werden richtig gut angenommen. Sie bietet wöchentlich zwei Abendkurse an. Schichtarbeiter und Rentner kommen gern mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr in ihre Werkstatt. „Wir haben hier auch schon Kindergeburtstage ausgerichtet. Worum Britt Stahl künftige Atelierbesucher bittet: „Vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Dann steht niemand vor einer verschlossenen Tür.“

BrittKeramik, Lindenstraße 7b in 15295 Ziltendorf (Thälmannsiedlung); Telefon: 033653 46500, E-Mail: mail@britt-keramik.de