Ihlower gewinnen erneut den Amtspokal

So sehen Sieger aus: Die Ihlower (vorn) gewannen am Sonnabend erneut den Amtspokal der Feuerwehren Märkische Schweiz auf heimischem Platz. Vor den Buckowern sicherten sich die Zinndorfer Rang zwei, hier beide Teams im Hintergrund. Insgesamt waren sieben Erwachsenenmannschaften am Start. Acht Teams kämpften im Nachwuchsbereich um Bestleistungen. © Foto: Thomas Berger