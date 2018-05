Gelbe Karte für die Deutsche Post

Dieter Keller

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will es nicht hinnehmen, dass die Deutsche Post nur Mitarbeitern unbefristete Verträge gibt, die selten krank sind und wenig Verkehrsunfälle bauen.

Arbeitsrechtlich gesehen darf die Post sehr wohl die Umwandlung befristeter Verträge in Dauerjobs daran knüpfen, dass die Mitarbeiter nicht zu häufig krank waren und zu viele Autounfälle verschuldet haben, gibt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, zu. „Aber es ist moralisch höchst verwerflich“, klagte er in Berlin. „Es ist an der Zeit, dass mit diesem Unfug aufgeräumt wird.“

Zuvor war bekannt geworden, dass die Post befristete Arbeitsverträge nur dann in Festanstellungen umwandelt, wenn die Mitarbeiter in den zwei Jahren zuvor maximal sechsmal krank waren und höchstens 20 Tage fehlten. Wer Briefe und Pakete ausfährt, darf nur zwei Kfz-Unfälle mit einem Schaden von maximal 5000 Euro verursacht haben. Postboten dürfen innerhalb von drei Monaten nicht mehr als 30 Stunden länger fürs Austragen gebraucht haben als kalkuliert.

Schützenhilfe bekommt Hoffmann von Finanzminister Scholz. Er will diese Praxis nicht akzeptieren, sondern im Aufsichtsrat der Deutschen Post AG darauf drängen, sie zu ändern. Der Bund ist über die Staatsbank KfW noch mit 20,5 Prozent an dem DAX-Konzern beteiligt, und er stellt zwei der zehn Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat. „Es wird gleich reagiert, damit es zu einer veränderten Praxis kommt, so weit wir das beeinflussen können“, sagte Scholz in der ARD.

Die Deutsche Post ist mit 180 500 Mitarbeitern im Inland einer der größten Arbeitgeber. Wie viele davon einen befristeten Vertrag haben, will sie nicht sagen. 2017 seien 9000 befristete in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt worden. Das Unternehmen kann die Aufregung nicht verstehen: „Dass wir im Konzern überlegen, wer auf Dauer den Anforderungen gewachsen ist, das ist im Interesse aller Beteiligten, insbesondere der Kunden“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Der Bund ist noch an 105 weiteren Unternehmen beteiligt, darunter an der Deutschen Bahn mit 100 Prozent und an der Deutschen Telekom mit 32 Prozent. Das Finanzministerium habe keine Anhaltspunkte, dass es bei ihnen ähnliche Sachverhalte gebe, sagte eine Sprecherin.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeitet derzeit daran, strengere Regeln für befristete Arbeitsverträge umzusetzen, auf die sich Union und SPD im Koalitionsvertrag auf Druck der Sozialdemokraten geeinigt hatten. Weiterhin soll es möglich sein, mit sachlichem Grund Verträge zu begrenzen, etwa zur Vertretung im Mutterschutz, bei Elternzeit oder längerer Krankheit. Anders bei Befristungen ohne Sachgrund: Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten sollen nur noch maximal 2,5 Prozent der Belegschaft so beschäftigen dürfen. Zudem soll eine Befristung nur noch 18 statt bislang 24 Monate lang möglich sein.

Im Jahr 2016 hatten knapp 2,9 Millionen Beschäftigte einen befristeten Vertrag, schätzt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Das waren etwa acht Prozent aller Beschäftigten. Bei Neueinstellungen lag der Anteil dagegen bei bei 45 Prozent. Frauen sowie Mitarbeiter zwischen 25 und 39 Jahren werden besonders häufig befristet eingestellt.

Der Arbeitgeberverband BDA hält es für „befremdlich, wenn Unternehmen für ihre Einstellungspraxis von staatlichen Vertretern kritisiert werden, obwohl der Staat selbst nur nachweislich gesundheitlich geeignete Bewerber in das Beamtenverhältnis beruft“.(mit dpa)