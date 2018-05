Floßfahrten und Streichelzoo im Schlaubetal

Frank Groneberg

Siehdichum (MOZ) An diesem Sonnabend feiert der Naturpark Schlaubetal in Groß Drewitz den Tag des Baumes mit einem Naturparkfest für die ganze Familie. Mit einem breiten Spektrum an regionalen Köstlichkeiten, traditioneller Handwerkskunst und vielen Angeboten für die ganze Familie laden zahlreiche regio­nale Akteure Groß und Klein zum Probieren, Zuschauen und Mitmachen ein.

Am mobilen Holzgatter kann man die Herstellung von Brettern und Balken aus rohen Stämmen mitverfolgen und mit der Langholzkutsche fahren. Ein besonderes Erlebnis ist auch eine Fahrt mit dem Floß auf dem Göhlensee. Zum Angebot gehören eine Feldschmiede und ein Stellmacher, ein Imker, ein Falkner, ein Streichelzoo, Armbrustschießen und vieles mehr.

Die Naturparkverwaltung und die Naturwacht halten Informationen bereit. Touristische Partner des Naturparks informieren über organisierte Rad- und Fußwanderungen und geben Tipps zu eigenen Touren. Der Naturpark bietet ein sehr gut ausgeschildertes Wander- und Radwegenetz. Auf verschiedenen Lehrpfaden können die Besucher interessante Details über die Region erfahren.

Sonnabend, 12. Mai, 10-17 Uhr, Wagenburg in Groß Drewitz