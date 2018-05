Paradies für Flora und Fauna

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Vergissmeinnicht, Veilchen und Maiglöckchen – der Schlosspark Steinhöfel hat zu dieser Jahreszeit viel zu bieten. Flieder und Jasmin verbreiten einen betörenden Duft. Der Blauregen an der Bibliothek wird demnächst seine auffälligen Blütendolden entfalten. Burghard Schmidt ist für das alles verantwortlich.

„Die großen Flächen an Buschwindröschen, die Anfang April ihre Pracht zeigen, sind leider schon verblüht“, erzählt Gärtnermeister Burghard Schmidt, der im Auftrag der Gemeinde Steinhöfel einen Großteil des denkmalgeschützten Areals pflegt. Damit die Pracht in jedem Frühling erblüht, ist eine regelmäßige Entfernung des Unterwuchs erforderlich. Deshalb gibt es Arbeitseinsätze – auch mit freiwilligen Helfern. „Einmal im Jahr geht unsere Firma mit dem Freischneider über die betreffenden Stellen“, erzählt Schmidt.

Der 69-Jährige ist in Steinhöfel geboren, in der Schlossbibliothek – in den 1950er-Jahren auch als Schule genutzt – eingeschult worden. Wenige Meter vom Park entfernt betreibt Schmidt seine Gärtnerei. „Mir liegt die Anlage am Herzen“, begründet er sein Engagement. Die Biber, die den historischen Baumbestand bedrohen, haben sich verzogen. „Im Frühling und Sommer steigen die Nager naturgemäß auf pflanzliche Kost um“, erläutert Schmidt, der 300 Bäume zum Schutz mit Drahtgeflecht versehen hat.

Die Wasserläufe mit mehreren Brücken sind derzeit Lieblingsstätten der Mücken. Die wiederum sind willkommene Nahrung für die zahlreichen Singvögel, die im Park beheimatet sind. Auch der seltene Schwarzspecht ist dort zu finden. Um dieses Biotop zu erhalten, bleiben umgestürzte Bäume – meist Eichen, die nach 400 Jahren einfach umfallen – liegen und bieten einen willkommenen Unterschlupf für Insekten. Immer wieder muss deshalb der Baumbestand nach historischem Vorbild aufgefrischt werden. Vor einiger Zeit wurde eine Gruppe von Amerikanischen Weymouthskiefern gepflanzt.

Mit Herzblut ist auch Herbert Wild bei der Sache. Der 76-Jährige hat den Bänken des Parks eine Schönheitskur verpasst. 15 Exemplare hat der Bäckermeister im Ruhestand abgeschliffen, gespachtelt und neu lasiert. Vier Eulenskulpturen, die er gestaltet hat, sind auf uralten Bäumen drapiert. „Aufmerksame Besucher können sie bestimmt entdecken“, sagt er schmunzelnd. Sein neustes Werk ist eine Frauenfigur, die er aus einem abgebrochenen Ast Königseiche und einem vom Biber gefällten Ast einer Buche fertigte. Wo diese Figur einmal stehen wird, weiß der Hobbykünstler noch nicht.