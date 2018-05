Auf- und Abstieg: Varianten im Überblick

Stefan Zwahr

Oberhavel Fünf Spieltage vor dem Ende der Fußballsaison sind auf Landes- und Kreisebene nur wenige Entscheidungen gefallen. In vielen Ligen geht es heiß her. Wenn Spieler und Funktionäre die Chancen ihres Teams im Kampf um Meisterschaft oder Klassenerhalt ausloten wollen, reicht aber längst nicht der Blick auf die eigene Tabelle aus. Selbst Mannschaften aus dem Kreisspielbetrieb sind von den Entwicklungen in der Regional- und Oberliga abhängig – wo sich die Situation schier wöchentlich ändert.

► Regionalliga Nordost

■ Aufstieg: Energie Cottbus steht als Staffelsieger fest und spielt gegen den Nord-Titelträger um einen Platz in der 3. Liga.

■ Abstieg: Da mit dem Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt zwei Mannschaften aus dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) aus der 3. Liga zurückkehren, müssen vier Mannschaften absteigen – sollte Cottbus in der Aufstiegsrelegation scheitern.

► Oberliga

■ Aufstieg: Die beiden Staffelsieger steigen direkt auf.

■ Abstieg: Neben den drei festgeschriebenen Absteigern (in der Nordstaffel sind es vier) muss auch der Tabellen-13. runter, sollte Cottbus in der Relegation scheitern. Schafft Energie den Aufstieg in die 3. Liga, treten die Tabellen-13. in der Relegation gegeneinander an.

Situation in der Staffel Nord

10. SV Altlüdersdorf 27 42:49 35

11. CFC Hertha 06 28 41:56 31

12. Torgelower FC Greif 29 35:49 29

13. Malchower SV 27 46:67 28

14. FC Mecklenburg Schwerin 27 33:51 25

15. SV Victoria Seelow28 47:67 25

16. 1.FC Frankfurt 29 37:69 25

17. SV Grün-Weiss Brieselang 28 32:90 13

Situation in der Staffel Süd

9. BSG Wismut Gera 26 36:44 31

10. SV SCHOTT Jena 26 26:45 30

11. VfB 1921 Krieschow 26 46:57 29

12. SG Union Sandersdorf 25 40:46 27

13. 1. FC Lok Stendal 25 26:47 25

14. FSV Barleben 25 23:46 25

15. SV Einheit Kamenz 26 18:44 19

16. SV Merseburg 99 25 25:61 11

► Brandenburgliga

■ Aufstieg: Der Staffelsieger steigt direkt auf.

■ Abstieg: Die auf Platz 15 und 16 einkommenden Mannschaften steigen ab. Schaffen zwei oder mehr Mannschaften aus dem NOFV-Bereich nicht den Klassenerhalt in der Oberliga, erhöht sich die Zahl der Absteiger entsprechend. Steigen vier Mannschaften ab, wird die Brandenburgliga in der Saison 18/19 auf 17 Teams aufgestockt, bei fünf Absteigern sogar auf 18.

● Nach aktuellem Stand gibt es drei NOFV-Absteiger aus der Oberliga. Folglich müssten vier Teams in die Landesliga.

Situation in der Brandenburgliga

8. Preussen Eberswalde 25 39:47 32

9. BSV Guben Nord 24 32:39 28

10. Union Klosterfelde24 34:43 28

11. FC Eisenhüttenstadt 24 39:51 28

12. FC Stahl Brandenburg 25 37:51 27

13. Werderaner FC Viktoria 24 37:54 26

14. SV Falkensee-Finkenkrug 25 46:45 25

15. RSV Waltersdorf24 35:46 24

16. Eintracht Miersdorf/Z. 24 26:64 16

► Landesliga

■ Aufstieg: Die beiden Staffelsieger steigen auf. Der bessere Tabellenzweite schafft den Sprung nach oben nur, wenn höchstens eine Mannschaft des NOFV aus der Oberliga absteigt.

■ Abstieg: Die beiden Schlusslichter sowie der punktschlechtere Tabellen-15. steigen ab. Steigen Mannschaften des NOFV aus der Oberliga ab, erhöht sich die Zahl der Absteiger entsprechend. Im schlechtesten Fall erwischt es in beiden Staffeln drei Teams.

● Nach aktuellem Stand (vier Absteiger aus der Brandenburgliga) würden in beiden Staffeln die auf Platz 14 bis 16 einkommenden Teams absteigen.

Situation in der Staffel Nord

8. Hansa Wittstock 21 32:48 26

9. Schwarz-Rot Neustadt 23 29:51 25

10. Angermünder FC 24 33:46 24

11. Einheit Perleberg 23 28:46 23

12. Pritzwalker FHV 24 39:61 23

13. SV Babelsberg 03 II 23 37:49 22

14. FC 98 Hennigsdorf 24 28:38 21

15. SG Michendorf 23 21:51 14

16. Rot-Weiß Prenzlau abgemeldet

Situation in der Landesliga Süd

9. Dynamo Eisenhüttenstadt 25 43:43 31

10. Union Fürstenwalde II 24 42:33 30

11. Phönix Wildau 95 23 23:32 28

12. 1. FC Guben 25 23:33 28

13. Blau-Weiß 90 Vetschau 22 39:41 27

14. Kolkwitzer SV 1896 24 18:38 25

15. SG Burg 23 30:62 17

16. VfB Cottbus 97 24 21:74 17

► Landesklasse

■ Aufstieg: Die Staffelsieger steigen in jedem Fall direkt auf.

■ Abstieg: Im Normalfall steigen sieben Mannschaften aus der Landesklasse ab (Schlusslichter plus die drei punktschlechtesten 15.). Steigen Mannschaften des NOFV aus der Oberliga ab, erhöht sich die Zahl der Rückkehrer in den Kreisspielbetrieb entsprechend. Zu beachten ist der Fall Energie Prenzlau. „Nach dem Rückzug gilt das Team als sportlicher Absteiger aus der Landesliga. Zur Saison 2018/19 erfolgt aber die Eingliederung in den Fußballkreis“, betont Martin Hagemeister, Mitglied im Spielausschuss des Landesverbandes. Prenzlau zähle damit auch als Absteiger aus der Landesklasse.

● Nach aktuellem Stand steigen aus allen vier Staffeln jeweils zwei Mannschaften ab. Von den Tabellen-14. retten sich nur die drei Punktbesten. Der Vergleich: Der OFC II holte 21 Punkte aus 24 Spielen, Treuenbriezen (West) 21 aus 23, Wünsdorf (Ost) 25 aus 25 und Altdöbern (Süd) 26 aus 24.

Situation in der Landesklasse Nord

10. Schönower SV 23 39:35 27

11. Schorfheide Joachimsthal 23 30:40 27

12. FSV Blau-Weiß Wriezen 24 30:47 27

13. FC Falkenthaler Füchse 22 34:48 26

14. OFC Eintracht II 24 32:45 21

15. Viktoria Templin 21 30:48 21

16. Eintracht Göritz 22 22:89 7

► Kreisoberliga

■ Aufstieg: Der Kreismeister steigt direkt auf.

■ Abstieg: Der Tabellenletzte steigt ab. Kommen Mannschaften des Fußballkreises Oberhavel/Barnim aus der Landesklasse zurück, erhöht sich die Zahl der Absteiger in die Kreisliga entsprechend.

Situation in der Kreisoberliga

1. Forst Borgsdorf 24 65:22 58

2. TuS Sachsenhausen II 25 65:26 58

12. FSV Bernau II 25 43:61 24

13. FV Preussen Eberswalde II 25 28:73 21

14. SpG Finow/Lichterfelde 25 33:52 20

15. Post SV Zehlendorf 24 33:70 14

16. SV Biesenthal 24 24:84 14

► Kreisliga

■ Aufstieg: Die beiden Staffelsieger steigen direkt auf.

■ Abstieg: Die beiden Tabellenletzten steigen ab. Eine dritte Mannschaft (Verlierer der Relegation zwischen den Vorletzten) kommt hinzu, wenn zwei Mannschaften des Fußballkreises aus der Landesklasse absteigen.

Situation in der Kreisliga West

1. 1. SV Oberkrämer23 80:15 60

2. SV Rot-Weiß Flatow23 52:23 51

3. FC 98 Hennigsdorf II23 77:19 50

13. FC Marwitz23 29:71 17

14. SV Zehdenick II23 43:92 9

15. GW Großwoltersdorf23 23:112 9

16. GW Bärenklau abgemeldet

Situation in der Kreisliga Ost

1. SV Ahrensfelde II 25 107:26 64

2. FV Liebenwalde25 74:27 58

3. SG Zühlsdorf24 59:31 52

14. SG Brodowin 25 27:58 19

15. FSV Fortuna Britz II25 32:85 14

16. Waldhof Spechthausen23 32:100 13

► 1. Kreisklasse

■ Aufstieg: Die beiden Staffelsieger steigen direkt in die Kreisliga auf. Zwischen den Tabellenzweiten gibt es nur eine Relegation, wenn keine Mannschaft des Fußballkreises aus der Landesklasse absteigt.

■ Abstieg: Die beiden Tabellenletzten steigen ab. Eine dritte Mannschaft (Verlierer der Relegation zwischen den Vorletzten) kommt hinzu, wenn zwei Mannschaften des Fußballkreises aus der Landesklasse absteigen.

Situation in der 1. Kreisklasse West

1. SG Mildenberg II23 72:37 54

2. SC Oberhavel Velten II23 73:41 44

3. SV Bergfelde II23 67:30 43

4. Falkenthaler Füchse II23 56:41 41

12. FC Kremmen II22 36:57 26

13. PSV Zehlendorf II24 35:52 22

14. Häsener SV II23 34:69 17

15. Burgwaller SV22 22:104 7

16. SV Glienicke II abgemeldet

► 2. Kreisklasse

■ Aufstieg: Die beiden Staffelsieger steigen direkt in die 1. Kreisklasse auf. Zwischen den Tabellenzweiten gibt es nur eine Relegation, wenn keine Mannschaft des Fußballkreises aus der Landesklasse absteigt.

Situation in der 2. Kreisklasse West

1. TuS 1896 Sachsenhausen III21 113:9 59

2. SG Bärenklau II22 65:35 47

3. SV belafarm Beetz-S.22 74:44 40

Situation in der 2. Kreisklasse West

1. Rot-Weiß Schönow II19 85:19 48

2. FSV Groß Schönebeck20 50:28 41

3. BW Hirschfelde19 74:32 40

4. 1. FC Finowfurt II21 73:55 40

● In den Bestimmungen auf Kreisebene sind Entwicklungen wie durch den „Fall Bärenklau“ nicht berücksichtigt. Die Grün-Weißen hatten ihr Kreisliga-Team abgemeldet und gelten damit automatisch als Absteiger zur 1. Kreisklasse – tauchen dort in der Saison 2018/19 aber nicht auf. Dazu sagt Steffen Misdziol, Vorsitzender des Spielausschusses: „Aufgrund fehlender Mannschaften kann sich die Zahl der Aufsteiger in allen Ligen erhöhen.“ Auch Martin Hagemeister merkt an, dass bis zum Meldeschluss im Juni noch viel passieren könne.