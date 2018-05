Gaffer sorgen für Stau auf der A 24

Brian Kehnscherper

Fehrbellin (MOZ) Ein Lastwagen ist Montagnacht zwischen Fehrbellin und dem Linumer Bruch von der A 24 abgekommen und im Graben liegengeblieben. Erst am darauffolgenden Abend wurde der Lkw geborgen. Obwohl die Fahrbahn am Dienstag nicht gesperrt werden musste, kam es zu langen Staus. Schuld daran waren Gaffer.

Wie die Autobahnpolizei in Walsleben auf Nachfrage mitteilte, kam der Laster am Montag gegen 22.35 Uhr von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und blieb im Graben liegen. Zur Unfallursache konnten die Beamten am Dienstag noch keine Angaben machen. Um Staus zu vermeiden, sollte das Fahrzeug erst am Dienstagabend geborgen werden, wenn das Verkehrsaufkommen geringer ist. Da der Lkw abgepackte Milchprodukte transportiert hatte, die erst umverladen werden mussten, ging die Polizei von einer langwierigen Bergung aus.

Dass sich der Verkehr am Dienstag dennoch kilometerweit staute, führen die Beamten auf Gaffer zurück, die immer wieder die Fahrt verlangsamten, um einen Blick auf den verunglückten Laster zu werfen oder sogar Fotos zu machen. Laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt wurde die Fahrbahn im Tagesverlauf nicht abgesperrt.