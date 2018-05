Schmerwitz ist einen Besuch wert

Das Töpfern an der Drehscheibe wurde vorgeführt. Beim farbigen Gestalten konnten die Besucher selbst aktiv werden. © Foto: E. Loth

Familie Fischer besuchte das Töpferfest in Schmerwitz. Die Kinder haben sich kreativ beteiligt. © Foto: E. Loth

Schmerwitz Für die Besucher des Töpferfestes in Schmerwitz leuchtet alles in herrlichem blau. Die im vergangenen Jahr bezogenen, sanierten neue Räume der Töpferscheune und auf dem Festplatz wurden das dort gefertigte Geschirr, Vasen, Töpfe und anderes zum Kauf angeboten. Und so mancher hatte dafür extra das große Portemonnaie eingesteckt.

Die hilfesuchenden Menschen der Suchthilfe SCARABÄUS Hoher Fläming e.V. finden in Schmerwitz eine regelmäßige und sinnvolle Tagesstruktur. Sie ist die Grundlage für ein eigenständiges und suchtmittelfreies Arbeitsleben. Der Verein nahm im Jahr 2000 seine Arbeit auf und bietet Hilfe für drogen- und alkoholgefährdete Menschen. Deshalb waren sowohl Alkohol als auch Zigaretten auf dem Töpferfest nicht gestattet. Aber dafür konnten sich die Gäste die selbstgebackenen Kuchen und Torten schmecken lassen. Dazu wurde die kleine Kirche im Zentrum des Ortes zu einem Café umfunktioniert. Und die Schlange am Tresen wollte einfach nicht kleiner werden.

Bei schönstem Sonnenschein fanden die Besucher unter dem Dach der Bäume ein schattiges Plätzchen. Nebenbei konnte zugeschaut werden, wie aus einem Klumpen Ton Vasen und anderes entstehen. Jeder, der schon einmal einem Töpfer bei der Arbeit zugesehen hat, kennt die Faszination, die von dieser handwerklichen Tätigkeit ausgeht. Ist der Ton ausgetrocknet, geht es zum Brennen bei 950 Grad in den Ofen. Nach dem Erkalten werden die Schüsseln und Vasen glasiert. Die Glasur wird nach eigenem Rezept hergestellt. In Schmerwitz gibt es neben der Töpferei das Töpfercafé, das von Mittwoch bis Sonntag ab 11.00 Uhr geöffnet hat.

Neben Musikalischer Unterhaltung warteten alle Besucher gespannt auf die Tombola. Der Erlös wird für die Arbeit des Vereins SCARABÄUS Hoher Fläming e.V. verwendet. So kann jeder sicher sein, dass er mit seinem Los helfen kann.