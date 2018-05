Beachvolleyball-Olympiasiegerin Walkenhorst vor Comeback

dpa-infocom

(dpa) Hamburg (dpa) – Die lange verletzte Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will in dieser Saison mit dem Kieler Talent Leonie Körtzinger ein Interims-Duo bilden.

Nach zwei Operationen steht die 27 Jahre alte Walkenhorst derzeit noch im Aufbautraining. Erfolgspartnerin Laura Ludwig erwartet Mitte Juni ein Kind, sie will erst im kommenden Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten.

Walkenhorst möchte noch in dieser Saison Spielpraxis sammeln und kündigte ihren Start auf der nationalen Tour an. «Unser Ziel ist es, schon in Münster dabei zu sein. Mal schauen, wie schnell ich mit der Hüfte und Schulter vorwärts komme», informierte die Weltmeisterin. Das Wichtigste bleibe die kommende Saison dann wieder mit Ludwig: «Ich habe ein gutes Gefühl. Aber wenn der Körper sagt, er braucht noch Zeit, werde ich mir diese Zeit nehmen.»

Die deutsche Beachvolleyball-Serie startet am 8. Juni auf dem Schlossplatz in Münster. Das Finale ist vom 30. August bis 2. September in Timmendorfer Strand. Das neue Duo Walkenhorst/Körtzinger will bis dahin die nötigen Punkte sammeln, um an traditioneller Stätte im Kampf um den Meistertitel dabei zu sein.

Die 21 Jahre junge und 1,88 Meter große Körtzinger soll dabei Walkenhorsts angestammte Position als Blockspielerin übernehmen, die Olympiasiegerin (1,84) will als Abwehrspielerin antreten. Damit wolle Cheftrainer Jürgen Wagner «neue Reize setzen und natürlich meine Spielfähigkeit weiter verbessern», sagte Walkenhorst.