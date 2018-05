Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein elfjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hohen Neuendorf verletzt worden.

Das Kind saß in einem VW Golf, der verkehrsbedingt in der Marienetta-Jirkowsky-Straße abbremsen musste. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Das verletzte Mädchen wurde im Rettungswagen behandelt, es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500 Euro.