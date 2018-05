Kathrin Karras aus Grüneberg stellt Werke auf „SZ-Kunstmarkt“ aus

Volkmar Ernst

Grüneberg/Dresden (MOZ) Eigentlich hätte Kathrin Karras gern auch am Tag des offenen Ateliers teilgenommen und Neugierigen ihre Arbeit zu Hause in Grüneberg gezeigt, mit ihnen darüber gesprochen. Doch manchmal kommt es eben anders, denn die Grüneberger Künstlerin und Fotografin war zur gleichen Zeit in Dresden.

Dort fand im Foyer des Hauses der Presse bereits der achte „SZ Kunstmarkt“ statt. Von Grafik bis Porzellan, von Malerei bis Medienkunst reichte die Palette der dargebotenen Kunstobjekte. 39 Künstler, darunter auch Kathrin Karras, hatte Sabine Schäufele als Organisatorin der Schau eingeladen. Der Grundgedanke ist, Künstlern ein Forum zu geben, auf dem sie ihre Arbeiten präsentieren und erklären, zugleich aber auch verkaufen können. Immerhin fast 1 200 Besucher kamen zur Schau, sahen, diskutierten und manch einer kaufte auch.

Dass sie nach Dresden eingeladen wurde, darüber freute sich Kathrin Karras natürlich. Die Kontakte resultieren aus ihrer Teilnahme an der Internationalen Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst. An der nahm die Grünebergerin als Schülerin der Fotografin Gundula Schulze Eldowy teil.