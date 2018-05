THB-Student wird zum überraschten Glückspilz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Dass Freitag der 13. ein Unglück bringender Tag ist, davon wird Eyal Shaheen wohl niemand mehr überzeugen. Vielmehr wird er sich von nun an, an die riesige Überraschung erinnern, die mit diesem Datum zusammenhängt – denn der Maschinenbaustudent der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) wusste selbst bis zur Gewinnübergabe nicht, dass er bei der von BRAWO und der Brandenburger Lottogesellschaft an jedem Freitag, den 13. initiierten Aktion „Glückspilz gesucht“, den ersten Preis gewonnen hat. Dafür vorgeschlagen hatte ihn seine Dozentin Dr. Christina Niehus, bei der Eyal als studentische Hilfskraft angestellt ist.

„Vor Kurzem hatten wir einen besonders stressigen Tag an der Hochschule, an dem es galt, Experimente für eingeladene Schüler und Studenten vorzubereiten. Leider meldete sich just an jenem Tag mein Kollege krank, doch Eyal war sofort zur Stelle und half mir, alles Nötige aufzubauen“, erzählt die akademische Mitarbeiterin, die am selben Tag zufällig noch die ausgeschriebene Glücksaktion in der Zeitung entdeckte – und daraufhin keine Minute zögerte, ihren Schützling anzumelden.

„Als dann die Nachricht kam, dass wir den ersten Preis gewonnen haben, konnte ich es kaum glauben. Ich wollte mir die Überraschung für Eyal aber unbedingt bis zur Übergabe aussparen“, so Christina Niehus weiter. Dementsprechend gerührt und aufgeregt, zeigte sich der Student, als Bernd Stasik, Gebietsleiter der Region Brandenburg der Lottogesellschaft, ihn am Freitag in der Lotto-Verkaufsstelle von Anja Schulze-Wilck nun mit einem Blumenstrauß sowie einem Scheck in Hohe von 713,13 Cent überraschte. „Damit habe ich absolut nicht gerechnet, ich wusste ja auch von nichts. Frau Niehus hatte mir nur mitgeteilt, dass wir uns in der Hauptstraße treffen. Ich bin absolut überwältigt“, so Eyal, der im ersten Moment sichtlich mit seinen Gefühlen kämpfen muss.

Durchgesetzt hat sich der aus Israel stammende Student laut Bernd Stasik dabei vor allem, durch sein eindrücklich geschildertes Engagement. „Gerade Menschen, die sich hier vielleicht erst zurecht finden müssen und selbst Hilfe benötigen, dann aber andere stark unterstützen wie Eyal, haben es verdient, ein wenig Glück zurück zu bekommen“, begründet er die Wahl Eyals zum Glückspilz. Jener will das Preisgeld nun in eine Europareise investieren. „Meine erste Station wird höchstwahrscheinlich Prag sein, aber es gibt ja so viel zu entdecken“, so der Student, der zwar sowieso nie abergläubisch war, Freitag, den 13. aber nun als absoluten Glückstag sieht.