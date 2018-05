Noch „Du“ oder schon „Sie“?

In der schnelllebigen und turbulenten Gesellschaft ist die Jugendweihe aktueller denn je und das Interesse groß – so freuten sich auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Jugendliche mit ihrer Familie auf den großen Moment, © Foto: Herrmann

Erhard Herrmann

Brandenburg Die Jugendweihe erfreut sich im Osten nach wie vor großer Beliebtheit. „Sie ist und bleibt eine entscheidende Station auf dem Lebensweg junger Menschen. In unserer schnelllebigen und turbulenten Gesellschaft ist sie aktueller denn je“, bekräftigte Axel Krause, Geschäftsführer vom Humanistische Regionalverband Brandenburg/Belzig.

Der Verband veranstaltete im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg die Jugendfeier-Stunde für die Achtklässler. Die Aussage wird von einer Umfrage der evangelischen Nachrichtenagentur Idea bestätigt. Auch in diesem Jahr nehmen etwa dreimal mehr Jungen und Mädchen aus den östlichen Bundesländern an der Jugendweihe teil als an der evangelischen Konfirmation. 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind es in Berlin/ Brandenburg. Davon etwa 500 im Regionalverband Brandenburg/Belzig.

Den humanistischen Verbänden ist es gelungen, diese Veranstaltung aus DDR-Zeiten mit einer kritischen Aufarbeitung über die Zeit zu retten und sogar zu einem neuen Leben erweckt. Die große Beliebtheit der Jugendweihen führt den Verband auf die Familientraditionen zurück. „Für die Eltern sei ihre eigene Jugendweihe ein Tag gewesen, den sie nie vergessen haben“, bekommen die Organisatoren bei den Vorgesprächen immer wieder zu hören. Denn letztendlich stehen an diesem Tag immer die jungen Erwachsenen im Mittelpunkt der Feier. Das Erwachsenwerden braucht ebenso seine Riten. Denn in manchen Familien bekommen die Eltern gar nicht mit, wie erwachsen ihr Kind schon ist. Wie schnelllebig die Zeit geworden ist, betonte auch die Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze in ihrer Festrede. „Ja, liebe Jugendliche, auch die meisten eurer Eltern erinnern sich sicherlich noch sehr gut an die eigene Jugendweihe. Ähnlich wird es euch in einigen Jahren gehen“, so die Ministerin. Sie munterte besonders die Mädchen auf sich für Gleichberechtigung in allen Lebenslagen einzusetzen. „Bleiben Sie aber auf jeden Fall alle bei uns im Land Brandenburg. Es gibt über 300 Ausbildungsberufe und genauso viel Studiengänge. Wir brauchen Sie“, bekräftigte Diana Golze, die nach ihrer Ansprache gemeinsam mit Axel Krause den Teilnehmenden persönlich gratulierte und die Urkunden überreichte.

Der erste Schritt ins Erwachsenwerden war damit geschafft und wurde natürlich anschließend, mit der Hoffnung auf ein schönes Startkapital, gefeiert.