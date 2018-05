Riesiger Wal ergänzt Spiellandschaft im Schlosspark

Mona Schröder

Oranienburg (TKO) Bestaunt werden kann er schon, bis zum Klettern und Rutschen ist allerdings noch etwas Geduld gefragt: Am Montag ist der etwa acht Meter große Wal, der künftig den Wasserspielbereich im Schlosspark komplettieren wird, in Oranienburg eingetroffen. Designer Andreas Krause begleitete den Transport und Aufbau des neuen Spiel-Elements, das aus Wolfenbüttel angeliefert wurde. Mittlerweile ist der aus glasfaserverstärktem Polyester bestehende Wal zusammengebaut und hat seinen Platz im ehemaligen Wasserbecken eingenommen. Nun wird der Meeressäuger ans Wassernetz angeschlossen, damit in Zukunft aus seinem Luftloch und aus der Fluke Wasser fließen und spritzen kann.

Was noch aussteht, sind einige Pflasterarbeiten sowie das Aufbringen des Tartanbelags rund um den Schlosspark-Wal. Dieser wird die optische Verbindung zum übrigen Wasserspielbereich herstellen und für Fallschutz rund um den bekletterbaren Meeressäuger sorgen. Hier kommt es allerdings leider zu Bauverzögerungen, so dass der Kunststoff-Belag später als erwartet auf die Betonfläche aufgebracht werden kann. Lautete die ursprüngliche Prognose Mitte Mai (vgl. PM vom 19.4.2018), rechnet die Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH als Betreiberin des Schlossparks nun mit der Fertigstellung und Eröffnung der neuen Attraktion in der Spiellandschaft zum Stadtfest-Wochenende (15. bis 17. Juni).

Ähnlich sieht es mit dem Hauptweg von der Schlosspark-Kasse bis zur Blumenhalle aus, der eine Asphaltschicht bekommen wird. Der Baubeginn wurde mehrmals verschoben und ist nun für die kommende Woche geplant. Nach Pfingsten schließlich bekommt das Spielhaus noch einen neuen Anstrich und muss dafür kurzzeitig gesperrt werden. Wie beim Wal ist auch bei Hauptweg und Spielhaus Mitte Juni mit dem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen. Bis dahin bittet die TKO die Besucherinnen des Schlossparks weiter um Entschuldigung und Verständnis für die mit dem Baugeschehen verbundenen Einschränkungen.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung sind die Wasser speienden „Vulkane“ mittlerweile aber – ebenso wie die Matschstrecke – in Betrieb, so dass die jüngsten Gäste sich an warmen Tagen auf dem Wasserspielplatz vergnügen und erfrischen können. Zum Spielefest am Donnerstag, 10. Mai (Himmelfahrt), wird zudem auch die Blumenhalle wieder Besucherinnen und Besuchern des Schlossparks offenstehen. Hier besteht die Möglichkeit, bei schlechterem Wetter zu verweilen und Spielmöglichkeiten zu nutzen.