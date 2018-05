John Laliberte beendet Karriere beim ERC Ingolstadt

dpa-infocom

(dpa) Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt muss Meisterspieler John Laliberte verabschieden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, beendet der 34-Jährige seine Karriere.

Der US-amerikanische Angreifer bat den Verein am Wochenende um Auflösung seines Vertrags. «Es ist schade für uns, aber wir respektieren Johnnys Entscheidung. Er hat sich beim ERC herausragende Verdienste erworben», sagte Sportdirektor Larry Mitchell, der nun einen neuen Stürmer suchen muss.

Laliberte will ein Jobangebot in der Bauträgerbranche annehmen. Sein künftiger Arbeitgeber sitzt in seiner Heimatstadt Portland. Der Stürmer spielte seit 2012 beim ERC. In den vergangenen beiden Jahren führte er den Verein auch als Kapitän an. 2014 feierte er mit den Ingolstädtern die Meisterschaft. Für seine DEL-Stationen Grizzly Adams Wolfsburg und Ingolstadt bestritt Laliberte insgesamt 488 Spiele. Er erzielte dabei 198 Tore und gab 222 Vorlagen.