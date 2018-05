Waldbrandgefahr in der Hälfte der Landkreise

dpa

Potsdam (dpa) Das sommerliche Wetter lässt die Wahlbrandgefahr in Brandenburg drastisch steigen. An diesem Mittwoch werde in 7 von 14 Kreisen die höchste Waldbrandwarnstufe 5 gelten, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel, am Dienstag.

Betroffen seien die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Barnim, das Havelland, Märkisch-Oderland und Teltow-Fläming. In den anderen Kreisen herrsche dann zumeist die zweithöchste Gefahrenstufe. Am Dienstag galt nur im Kreis Elbe-Elster die höchste Warnstufe.

Am Dienstag gab es zwei Waldbrände in den Kreisen Teltow-Fläming und in Dahme-Spreewald. Beides Mal standen rund 2000 Quadratmeter Wald in Flammen, das Warnsystem mit Videokameras löste aus. Insgesamt kam es damit in diesem Jahr bereits zu 47 Waldbränden. Engel rief die Bevölkerung auf, bei Waldbränden sofort die Feuerwehr zu alarmieren.