dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark hat zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs vor Vorurteilen und Ideologien gewarnt. „Wir dürfen nie vergessen, wohin eine Anschauung der Welt führen kann, die sich über andere Menschen erhebt - ganz gleich ob wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder weil sie mit einer Behinderung leben“, sagte Stark am Dienstag in einer Gedenkstunde zum Tag der Befreiung im Potsdamer Landtag. Friede könne nur dann entstehen, wenn die Geschichte nicht verdrängt, sondern anerkannt und erforscht werde.

Die Gedenkstunde richtete sich dieses Jahr besonders an junge Brandenburger. Im Anschluss an die Gedenkfeier fand eine Podiumsdiskussion statt. Sie wurde von sechs jungen Erwachsenen des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums Oranienburg organisiert. An mehreren anderen Orten in Brandenburg fanden Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen statt.