Matthias Henke

Gransee (MOZ) Als „Bio-Gemüsedetektive“ sind seit kurzem Kinder der Gransee Kita „Zwergenland“ unterwegs. Am Dienstag bepflanzten sie unter der Anleitung von Projektkoordinator Peter Müller aus Nassenheide öffentlichkeitswirksam zwei Hochbeete hinter ihrer Kita. Das Projekt selbst begann aber bereits 2012 in den Kitas des Löwenberger Landes und hat seitdem Kreise gezogen. Insgesamt 98 Hochbeete in Oberhavel sowie den Nachbarkreisen Uckermark und Ostprignitz-Ruppin seien aufgestellt worden, so Müller, mehr als 1 000 Kinder haben am Projekt teilgenommen, sich der Pflege der Pflanzen gewidmet, geerntet und bei all dem gelernt, dass Gemüse eben nicht im Supermarkt wächst. So konnten 1,8 Tonnen Biogemüse geerntet werden.

2018 machen aber nicht nur die Kinder aus dem Granseer „Zwergenland“ mit. Sechs Kitas und der Hort „Hufeisenkids“ sind aus dem Amt Gransee und Gemeinden dabei, zirka 75 Kinder. Unterstützt wird das Projekt vom Granseer Obst- und Gartenbau sowie der Agro GmbH Germendorf.