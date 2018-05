Birkenwerder braucht eine neue Kita

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In etwa zwei Jahren will die Gemeinde Birkenwerder eine neue Kita mit zirka 50 Plätzen eröffnen. „Wir sind an unserer Kapazitätsgrenze angekommen“, begründete Sozialamtsleiterin Elvira Zocher den Vorschlag, der in der Aktualisierung des Kita-Bedarfsplans für die Kinderbetreuung für den Zeitraum 2019 bis 2024 aufgeführt ist. Sie geht davon aus, das mit dem Bezug des neuen Wohngebietes „Havelaue“ an der Industriestraße und einer weiteren Verdichtung in den Wohngebieten mehr Plätze gebraucht werden, als derzeit vorhanden sind.

Die Verwaltung schlägt weiter vor, einen freien Träger für den Betrieb der neuen Kita zu suchen. „Damit wollen wir Alternativen im Betreuungsangebot schaffen“, erklärt die Sozialamtsleiterin. Bislang gibt es nur kommunale Kitas mit einem ähnlichen pädagogischen Konzept.

Wie das Projekt finanziert werden soll, ist noch unklar. Vorstellbar sei laut Zocher, dass die Gemeinde investiert oder ein freier Träger die Kosten übernimmt. Es sollen auch Gespräche mit dem Investor des Wohngebiets „Havel­aue“ über eine mögliche finanzielle Beteiligung geführt werden.

In Birkenwerder gibt es drei Kitas und sechs Tagespflegestellen, in denen insgesamt 352 Kinder betreut werden. Die Auslastungsquote in den Kitas lag im vergangenen Jahr bei insgesamt 95,2 Prozent.

Ähnliche Pläne gibt es auch für den Hort „Birkenpilz“, der derzeit an drei Standorten betrieben wird. „Um die pädagogische Arbeit zu qualifizieren, ist eine neue Einrichtung für die Klassen 1 bis 3 mit zirka 200 Plätzen zu schaffen. Die Betreuung im Schulgebäude ist aufzugeben“, heißt es im Kita-Bedarfsplan. Auch in dieser Frage herrscht Einigkeit in der Lokalpolitik. Die Gemeindevertretung hat sich bereits dafür ausgesprochen, einen neuen Hort einzurichten. Ob die Einrichtung im alten Schulhaus, das erweitert werden müsste, oder in einem Neubau untergebracht werden kann, wird derzeit im Rahmen eines Ideenwettbewerbs erörtert. Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Die Betreuung der Viertklässler im Kinder- und Jugendfreizeithaus „Corn“ wird aufrechterhalten. „Das Modell ist absolut erfolgreich“, so Elvira Zocher. Das bestätigt auch Clubleiter Jürgen Baer. „Die Zusammenarbeit trägt Früchte“, sagte er. Das Interesse am Jugendclub wachse kontinuierlich.

Der Kita-Bedarfsplan wird auf der nächsten Sozialausschuss-Sitzung am 15. Mai ab 18.30 Uhr im Rathaus beraten. In der Vorberatung hat der Sozialausschuss bereits Zustimmung zu den Vorschlägen signalisiert. „Wir sind ganz glücklich, dass die Politiker mitziehen“, sagte Elvira Zocher.