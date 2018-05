Zwölf fast echte Fontane-Fundstücke beim Auktionstheater unterm Hammer

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Kugelschreiber, mit dem Fontane geschrieben haben soll. Das Ei des Roten Hahns aus „Der Stechlin“. Ein Messer des chinesischen Geists aus „Effi Briest“: die ungewöhnlichsten Memorabilia können Fans des Romanciers demnächst bei einem Auktionstheater erwerben. Schon jetzt sind die Gegenstände im Museum ausgestellt.

„Ein gewisses Quantum Mumpitz“ heißt die Ausstellung, die augenzwinkernd Verbindungen zu Fontane herstellt, die vielleicht nicht ganz den Tatsachen entsprechen. „Echt oder unecht? Unser verehrter Autor Theodor Fontane hat es uns vorgemacht: Er verwischte die Unterschiede. Das können wir auch...“, begründen die Kuratoren der Fontane-Festspiele die skurrile Sammlung aus zwölf seltenen Reliquien, die am 19. Mai versteigert werden soll. Hauptsächlich geht es darum, Fontane einmal in einem neuen Licht zu präsentieren.

Das macht dem Organisatoren-Quartett aus Dr. Peter Böthig, Uta Bartsch, Frank Matthus und Otto Wynen ganz offensichtlich Spaß, wie die Eröffnung der Schau am Montag zeigte. Seit Ostern hat Böthig etwa den Weg der zwölf Reliquien recherchiert, darunter auch den des Eis vom Roten Hahn. „Das rote Ei wurde in einer Scheune in Dagow gefunden. Durch aufwändige radiometrische Isotopen-Messungen konnte die Legezeit auf 1755 bestimmt werden. Bekanntlich ist dies das Jahr des Erdbebens von Lissabon, in dem der Rote Hahn des Stechlin zum letzten Mal gesichtet wurde. Dass er bei dieser Gelegenheit auch die Hühner der Umgebung befruchtete, war bisher nicht bekannt – beweist aber einmal mehr, mit welcher Präzision Fontane für seine Romane, so auch für den ,Stechlin’, die örtlichen Gegebenheiten recherchierte“, erklärte Böthig. Aus konservatorischen und olfaktorischen Gründen musste das Ei aber gekocht werden und sollte kühl und abgedunkelt gelagert werden, empfehlen die Kuratoren.

Ebenso wilde Geschichten gibt es auch für die anderen Gegenstände, den Hühnergott von Theodor Storm, das Taschentuch der Effi Briest, das Feuerzeug von Dubslav von Stechlin, einen Pulverbeutel, einen Fensterknauf, eine Eingangsglocke, einen Fontane-Brief, eine Titelseite mit Stahlstich, das chinesische Messer von Swinemünde, ein Blumen-Körbchen der Lene Nimptsch und den Kugelschreiber des Literaten.

Das Auktionstheater, das so heißen muss, um die bei echten Auktionen fälligen Gebühren und Steuern zu umgehen, beginnt am 19. Mai um 15 Uhr. Geleitet wird das Ganze von Volker Büttner, der für diese moderierende Rolle wie geschaffen ist und in seiner unnachahmlichen Art durch die nicht ganz ernst gemeinte Veranstaltung führen wird. Rund 45 Minuten sind dafür eingeplant. Im Anschluss soll es eine Prozession durch die Stadt geben, die vom Museum durch die Wichmannstraße, über den Schulplatz und die Karl-Marx-Straße bis hin zur Kulturkirche führt, wo weitere Veranstaltungen der Fontane-Festspiele anstehen. Dabei können die frisch ersteigerten Souvenirs vorbei an den gierigen Blicken der gaffenden Fontanefans getragen werden. Angeführt wird der Umzug laut Frank Matthus von der goldenen Birne, die auf Grundlage der Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ als Symbol Fontanes dient.

Die Versteigerung markiert den Auftakt der diesjährigen Festspiele, die als Appetithäppchen für das Jubiläumsjahr Fontane.200 dienen, in dessen Zentrum Neuruppin von März bis Dezember 2019 stehen wird. Interessierte, die sich an dem Umzug durch die Stadt am 19. Mai beteiligen möchten, können sich beim Organisatorenteam melden: Das geht per E-Mail an info@fontane-festspiele.com oder telefonisch unter 03391 6598198.