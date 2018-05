Enger zusammen arbeiten

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Drei partnerschaftliche Beziehungen pflegt der Landkreis Havelland seit vielen Jahren: zum benachbarten Berliner Bezirk Spandau, zum in Schleswig-Holstein gelegenen Rendsburg-Eckernförde und zum nordrhein-westfälischen Siegen-Wittgenstein. Am 3. und 4. Mai trafen sich zum ersten Mal Vertreter alle vier Kommunen zu einem Verwaltungsworkshop im havelländischen Ribbeck.

Die Idee, die kommunale Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertiefen, kam bei allen Partnerkommunen gut an. Bei vielen Themen hätte man gemeinsame Interessen, so der havelländische Landrat Roger Lewandowski. Man wolle das Rad nicht neu erfinden, aber einmal im Jahr, immer nach dem 1. Mai, wolle man sich zu einem konkreten Verwaltungsthema zusammensetzen und austauschen.

In diesem Jahr stand das Thema Integration auf der Tagesordnung. Der Austausch wäre sehr fruchtbar gewesen, so Landrat Andreas Müller aus Siegen-Wittgenstein. Im Nachgang werden die Verwaltungen jetzt den Austausch auswerten und schauen, was man gegebenenfalls von den anderen übernehmen kann oder wo man bei den anderen nochmal genauer hin schaut und den Austausch vertieft.

Das nächste Treffen im kommenden Jahr steht ebenfalls schon. Berlin-Spandau und Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank werden dann Gastgeber sein und die Gespräche werden sich um die Themen offene Jugendarbeit und Digitalisierung in der Pflege drehen.

In Ribbeck saßen aber nicht nur die Verwaltungmitarbeiter zusammen und tauschten sich aus, auch der Partnerschaftsverein versammelte Vertreter der Partner um sich, um in einem ersten Workshop zu den in zwei Jahren anstehenden Feierlichkeiten zu 30 Jahre Deutsche Einheit zu beraten.

Konsens ist, dass die vier Partner diesen Tag gemeinsam feiern und mit Leben füllen wollen, so Lutz Clefsen, Kreispräsident von Rendsburg-Eckernförde. Jugendliche, Musikgruppen, Kunstschaffende aus den Kreisen und dem Bezirk will man mit nach Ribbeck bringen, wo die Feierlichkeiten 2020 stattfinden sollen. Der Ribbecker Kulturverein und der Ortsbeirat sind ebenfalls in die Planungen eingebunden. Holger Schiebold, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins im Havelland, ist sich sicher: „Das wird eine super Veranstaltung.“