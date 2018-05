Sperrung wegen Brückenneubaus

Sandra Euent

Schönwalde/Glien (MOZ) Die L20 ziwschen Schönwalde und Bötzow wird ab Montag, 14. Mai, vol lgesperrt. Grund ist der Neubau der Brücke über die Bahngleise. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende August dauern. Die offizielle Umleitung erfolgt über Pausin, Perwenitz, Vehlefanz, Eichstädt und Marwitz. Doch mit der Sperrung sind auch Einschränkungen im Linienbusverkehr verbunden. Das betrifft die Havelbus-Linien 671 (Paaren/Glien – Rathaus Spandau), 651 (Falkensee – Schönwalde (– Hennigsdorf)) und 659 (Nauen – Paaren/Glien).

So bedient die Linie 671 für die Dauer der Bauarbeiten nicht die Haltestellen bedient Schönwalde - Erlenbruch, Bötzow - Jungferndamm, Bötzow - Kirche, Bötzow - Dorfaue und Bötzow - Werkstraße. An den Schultagen wird am Morgen sowie am Nachmittag zwischen Bötzow Schule und Wansdorf in den Hufen ein Shuttlebus mit der Liniennummer 671 A fahren.

Die Busse der Linie 651 werden zwischen Schönwalde Fliegersiedlung und Bötzow über die Landstraße 16 und Wansdorf umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, die geänderten Fahrzeiten der Linien 651, 659 und 671 zu beachten. Die aktuellen Fahrpläne gibt es auf www.havelbus.de.