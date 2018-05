Investoren planen Photovoltaikanlage an der Bahnstrecke

Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) Schon seit einiger Zeit rumort es in Bergsdorf. Der Grund: Die Firma Naturstrom AG aus Düsseldorf plant den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage entlang der Bahnlinie.

Die Anlage soll nach Angaben von Firmensprecher Dr. Tim Loppe voraussichtlich eine Leistung von zehn Megawatt haben. So sehen es die gegenwärtigen Planungen des Unternehmens vor. „Die Anlage würde entlang der Bahntrasse in südwestlicher Richtung vom Bahnhof aus gesehen errichtet“, bestätigte Loppe auf Nachfrage. Die Mitarbeiter der Naturstrom-Niederlassung aus Senftenberg werden das Projekt in der kommenden Ortsbeiratssitzung vorzustellen. Diese ist gleichzeitig eine Einwohnerversammlung zu dem Thema und findet am kommenden Montag, 14. Mai, im Gemeindezentrum Bergsdorf statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dazu lädt Ortsvorsteher Michael Schulze (CDU) ein. „Inhaltlich wird es fast ausschließlich um die geplante Investition der Naturstrom AG gehen. Diese plant die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Ortslage Bergsdorf entlang der Bahntrasse“, bestätigte Schulze. Ein ähnliches Vorhaben ist vor zweieinhalb Jahren in Klein-Mutz gescheitert. Dort plante die Firma Energiekontor aus Bremen den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ebenfalls entlang der Bahnlinie. Der Grund für die Standortentscheidung damals: Flächen entlang der Bahnlinie Löwenberg-Templin seien weniger gut für die Landwirtschaft geeignet. Das sahen die Klein-Mutzer, allen voran Ortsvorsteher Bernd Gotthardt (FDP), damals anders. Überhaupt fanden die Solarstrompläne der Bremer kaum Zustimmung in Klein-Mutz. Der Ortsbeirat sprach sich nach einer turbulenten Einwohnerversammlung im Herbst 2015 gegen das Projekt aus. An dieses Votum fühlten sich letztlich auch viele Stadtverordnete gebunden. Außerdem wurden grundsätzliche Bedenken gegen die Investition in eine saubere Energiegewinnung ins Feld geführt. Da der produzierte Strom auch irgendwie ins Netz eingespeist werden müsste, seien entsprechende Investitionen seitens der Netzbetreiber notwendig. Das seien Ausgaben, die letztlich von allen Stromkunden mitbezahlt werden müssten, argumentierten die Gegner.