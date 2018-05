Belgier Wellens gewinnt Giro-Etappe - Schachmann stürzt

dpa-infocom

Caltagirone (dpa) Der Belgier Tim Wellens hat die vierte Etappe des 101. Giro d'Italia gewonnen.

Auf dem ersten Abschnitt nach der Rückkehr der Italien-Rundfahrt aus Israel setzte sich der Radprofi des Teams Lotto Soudal auf Sizilien nach 202 Kilometern von Catania nach Caltagirone durch.

Auf dem letzten Stück mit einer Steigung von bis zu 13 Prozent kam der Sieger der Andalusien-Rundfahrt vor dem Kanadier Michael Woods und Enrico Battaglin aus Italien ins Ziel. Der Australier Rohan Dennis verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung mit einer Sekunde Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin.

Der Berliner Maximilian Schachmann aus dem belgischen Erfolgsteam Quick-Step stürzte kurz vor dem Zielsprint auf dem engen Kurs. Dennoch behielt der deutsche Hoffnungsträger das Weiße Trikot des besten Jungprofis und schob sich im Gesamtklassement um einen Rang nach vorne auf Platz sechs.

Gut zwölf Kilometer vor Etappenende hatte das Hauptfeld ein dreiköpfiges Trio aus den Italienern Jacopo Mosca und Marco Frapporti sowie Maxim Belkow aus Russland gestellt, die das Rennen in einer Spitzengruppe lange Zeit angeführt hatten.

Nach einem geglückten dreitägigen Abenteuer zum Auftakt in Israel war der Tross nach Catania weitergereist. Im Anschluss an den ersten Ruhetag am Montag gibt es insgesamt drei Etappen auf der Insel an der italienischen Stiefelspitze. Am Freitag geht es dann in Kalabrien weiter.