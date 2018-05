Pentagon sucht in Rheinsberg nach vermissten Soldaten

Holger Rudolph

Rheinsberg Das US-Verteidigungsministerium möchte bei Rheinsberg nach einer Bomberbesatzung suchen, die dort vor 74 Jahren abgestürzt ist. In einem Schreiben an Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) bitten die Amerikaner um Hilfe.

Consolution Officer Rengard Elburg von der Dienststelle Joint POW/MIA Accounting Command (JPAC), deren Hauptaufgabe die Suche nach vermissten und gefangenen US-Soldaten ist, bittet die Stadt Rheinsberg um Unterstützung. 1944 im Zweiten Weltkrieg sei bei Großzerlang ein Bomber der US Air Force abgestürzt. Acht der elf Besatzungsmitglieder würden bis auf den heutigen Tag vermisst. Zu den anderen drei Soldaten macht der Officer keine Angaben. Am Dienstag berichtete Schwochow, dass mehrere Spezialisten aus den USA in den kommenden Wochen in der Nähe von Großzerlang nach den Leichen der Vermissten suchen und mit Zeitzeugen reden wollen. Er habe die E-Mail vom Sonnabend bereits beantwortet und den Amerikanern die erhoffte Unterstützung zugesagt.

Womit die Kommune genau helfen kann, konnte Schwochow noch nicht sagen. Es werde zunächst eine Runde geben, bei welcher über das weitere Vorgehen gesprochen werden soll. Dazu habe er auch mehrere Zeitzeugen aus Großzerlang eingeladen, die sich noch an den Absturz erinnern können. Bei dem Gespräch lasse sich sicherlich auch klären, weshalb die Amerikaner nur noch nach acht und nicht allen elf Besatzungsmitgliedern suchen wollen.

Die Verwaltung des Landkreises oder ein Munitionsbergungsdienst sind laut Schwochow nicht einzubeziehen, da nicht nach Waffen gesucht werde und die Belange des Kreises nicht berührt würden. Ob auch das in Deutschland für die Suche nach Kriegsvermissten zuständige Deutsche Rote Kreuz helfen könnte, werde noch in der Runde zu klären sein. Zeitzeugen, die sich an den Absturz erinnern können und die, die Suche unterstützen wollen, können sich im Rathaus unter unter 033931 55101 melden.