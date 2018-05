Die Grenze im Kopf

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sollten Bundespolizei und polnischer Grenzschutz an Oder und Neiße wieder unsere Ausweise kontrollieren? An der Beantwortung dieser Frage scheiden sich in Brandenburg die Geister. Jeder Zweite findet den grenzenlosen Alltag gut, immerhin 42 Prozent würden Kontrollen bevorzugen.

Nun könnte man meinen, dass dies in erster Linie mit der grenzüberschreitenden Kriminalität zu tun hat. Aber das dürfte nicht der einzige Grund sein, denn würde man im Nachbarland Polen die gleiche Frage stellen, würde man wohl ein ähnliches Ergebnis erhalten. Während sich ein Teil der Menschen an Offenheit und Internationalität erfreut, sehen andere im Fremden per se eine Bedrohung. Die derzeitige polnische Regierungspartei PiS und die deutsche AfD sind Brüder im Geiste. Deshalb geht es bei dieser Frage gar nicht um Deutsche und Polen (oder Franzosen, Ukrainer und andere Nationalitäten). Sondern darum, ob man sozusagen eine Grenze im eigenen Kopf hat oder nicht.

Für Kriminalisten bringen permanente Kontrollen übrigens wenig, auch sie setzen lieber auf Ermittlungen mit den Kollegen aus dem anderen Land. Denn Kriminelle gibt es überall, es geht nur darum, ihnen auf effiziente Weise das Handwerk zu legen.