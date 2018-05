Verpflichtende Erinnerung

Berlin/Moskau (MOZ) Die Deutschen haben lange gebraucht, um das volle Ausmaß der Verbrechen in der Nazizeit zu begreifen. Zur Erschütterung über den Holocaust kam die späte Erkenntnis, wie sehr die Wehrmacht an Verbrechen beteiligt war. Vor allem in der Sowjetunion. 27 Millionen Menschen des Vielvölkerstaates verloren ihr Leben. Nichts, absolut nichts rechtfertigt die Gräuel.

Die Erinnerung an die Schuld verpflichtet zu einem sensiblen Umgang mit den Nachfolgestaaten der UdSSR. Da fangen die Schwierigkeiten an. Für ein gutes Verhältnis zu Russland einzutreten, ohne dabei der Ukraine in den Rücken zu fallen, ist derzeit kompliziert. Und die Tatsache, dass Hitlerdeutschland die UdSSR überfallen hat, steht in keinem Zusammenhang damit, wie aggressiv der Kreml derzeit auftritt.

Viele hierzulande haben derzeit die Sorge, der Westen würde Russland in die Ecke drängen. Die Annexion der Krim wird dagegen mit großer Langmut hingenommen. Gelten unsere historischen Verpflichtungen gegenüber Ukrainern nicht? Es ist auch kein Verrat an diesen Verpflichtungen, wenn man russische Bombardements in Syrien kritisiert. So wie es richtig ist, auch mit einem Putin zu verhandeln und ihn nicht zu isolieren.