Emanzipierte Väter sind ein schöner Schein

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum Vatertag werden sie wieder aufploppen: die Bilder von Promi-Vätern, die sich auf Instagram mit ihren Kindern inszenieren. Sei es Fußballer Bastian Schweinsteiger, der den Kinderwagen schiebt, sei es Sänger Enrique Iglesias, der mit seinem Nachwuchs knuddelt – es regnet digitale Herzchen. Die Beispiele zeigen: Es ist okay, wenn Väter Emotionen zeigen. Doch über diesen Niedlichkeitsfaktor geht die Rolle des modernen Vaters leider meistens nicht hinaus.

Wenn es um den Beruf geht, verfallen Eltern in tradierte Verhaltensstrukturen. Erziehung ist Frauendomäne. Laut Statistischem Bundesamt ist die Mehrheit der erwerbstätigen Väter – 94,4 Prozent – aber nur eine Minderheit der Frauen – 30 Prozent – in Vollzeit beschäftigt. 91 Prozent der 1,7 Millionen Alleinerziehenden sind weiblich. Zufall? Wohl kaum.

Zwar muss man den Vätern zugutehalten, dass sie sich mehr engagieren wollen. Etwa die Hälfte wünscht sich dem Väterreport des Bundesfamilienministeriums zufolge, dass beide Partner gleich lang arbeiten. Und ja, manchmal fügen sich Frauen auch aus Bequemlichkeit in die traditionelle Rolle der Mutter ein. Doch allein der Fakt, wann Väter Elternzeit nehmen, ist bezeichnend: meist im Sommer. Dann also, wenn eh eine Auszeit von der Arbeit ansteht.

Das ist nicht nur dem Mann anzulasten. Es ist ein strukturelles Problem, das mit den ökonomischen Verhältnissen zu tun hat. Solange Frauen weniger verdienen als Männer und in hochrangigen Positionen unterrepräsentiert sind, fällt die Wahl, wer zu Hause bleibt, zwangsläufig auf die Geringerverdienerin. Selbst wenn dieses Muster aufgebrochen wird, kommt ein anderes Problem zutage: Es gibt für den modernen Vater kein Vorbild. Eine Trendstudie beweist: Durch die Abwesenheit des eigenen, unter der Woche arbeitenden Vaters, startet der Mann von heute bei Null. Das ist eine Chance, bedeutet aber auch Verunsicherung.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass sich junge Väter vernetzen sollen. Das gibt es bereits teilweise. In Männercafés und in Internetforen sprechen Väter über Windeln, Brei und Teilzeitmodelle. Das sind gute Ansätze. Doch solange die Arbeitswelt sich nicht ändert, wird keine neue Vätergeneration heranwachsen und der moderne Vater in einem Niedlichkeitsstatus verharren.