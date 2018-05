SPD streitet über Russland-Politik

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Erst Schröder, dann Maas: Kaum ein Thema erregt die SPD zurzeit so sehr wie Russland. Am Montag reiste Altkanzler Gerhard Schröder nach Moskau, um Wladimir Putin bei dessen Amtseinführung die Hand zu schütteln.

Die Bilder sorgten für helle Empörung in Deutschland: Medien echauffierten sich über „Putins Pudel“, Parteikollegin Natascha Kohnen stellte klar: „Ein deutscher Altkanzler gehört nicht bei Putin in die erste Reihe.“ Drei Tage später folgt ihm nun Außenminister Heiko Maas nach Moskau, um seinen Amtskollegen Sergej Lawrow zu treffen.

Die Ansätze der beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Erst der Putin-Kumpel, dann der Putin-Kritiker. Und die SPD kann sich zwischen beiden nicht entscheiden. Während Parteichefin Andrea Nahles zu Maas hält, empören sich Genossen rund um Manuela Schwesig über dessen harte Linie. Zwischendurch war sogar von einem Tribunal die Rede. Das will zwar keiner mehr wiederholen. Wenn aber das nächste Mal der SPD-Parteivorstand tagt, dann soll Maas seine Russland-Politik erklären.

Der Widerspruch kommt vor allem aus dem Osten. Mecklenburgs-Ministerpräsidentin Schwesig will eine andere Russland-Politik. Sie will den Dialog mit Moskau pflegen, um die EU-Sanktionen, die sie für gescheitert hält, abbauen zu können. „Das heißt nicht, dass wir naiv sind“, betont sie.

Heiko Maas hatte schon am Tag seiner Amtseinführung klar gemacht, dass bei ihm einiges anders laufen wird als bei seinen Vorgängern Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier.

Zwar wird der Außenminister am Donnerstag nach Russland reisen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass Maas von seinem Kurs abrückt. Staatsminister Michael Roth erinnerte am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung daran, dass es „Staaten gibt, die schwierige, aber dennoch wichtige Partner sind“. Russland habe Interesse, immer wieder Uneinigkeit in der EU zu erzeugen und für sich zu nutzen. Das zu benennen, sei aber keine Abkehr vom Dialog. „Man muss einen realistischen Blick auf Russland werfen.“ Dass das konfrontativ sei, ist seiner Meinung nach eine „völlige Fehleinschätzung“. Ihm geht es ums Prinzip, nicht um die ökonomischen Folgen.

Manuela Schwesig hingegen geht es sehr wohl um die Wirtschaft. „Es ist den Bauern nicht zu vermitteln, dass sich die Situation verbessert hat, weil sie jetzt keinen Käse mehr liefern können“, sagte sie der „Welt“. Vor allem die neuen Länder sind wirtschaftlich eng mit Russland verflochten, wohl auch deshalb setzen sich die meisten ihrer Ministerpräsidenten für ein Ende der Sanktionen ein.

Selbst Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke, sonst eher zurückhaltend bei bundespolitischen Fragen, sagt: „Über die Sinnhaftigkeit von Sanktionen muss immer wieder nachgedacht werden.“ Er will den Abbau der Sanktionen zwar an die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen koppeln. Doch auch er betont gegenüber dieser Zeitung, wie wichtig der Dialog ist, und zeigt sich besorgt über die schwierige Situation, „die es so seit 27 Jahren nicht mehr gegeben hat“. Woidke weiß: „Diese Frage treibt die Menschen gerade bei uns in Ostdeutschland um.“ Meinungsumfragen bestätigen das.

Für die SPD kommt der Konflikt zur Unzeit. Denn sie ist auf der Suche nach sich selbst und nach ihren Positionen. Viele Genossen sähen die Partei gern weiter in der Tradition der Entspannungspolitik von Brandt und Wehner – und fürchten, dass sich der Kurs von Heiko Maas nicht damit vereinbaren lässt. Staatssekretär Michael Roth findet hingegen: „Dass wir darüber in der SPD diskutieren, ist überfällig.“ Nur ein sofortiges Ende der Sanktionen, das schließt er aus.