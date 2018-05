EU verhilft Neuruppin zu freiem WLAN

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin bewirbt sich um Fördermittel aus dem europaweiten Programm „WiFi for EU“. Bekommt die Stadt den Zuschlag und die damit verbundenen 15 000 Euro, kommt sie offenem W-LAN in der Stadt einen Schritt näher.

Ab dem 15. Mai können sich Kommunen bei dem Programm bewerben. Die ersten 1 000 erhalten den Zuschlag, schilderte der Neuruppiner Stadtverordnete Nico Ruhle (SPD) am Montagabend. „Aus meiner Sicht ist das eine großartige Chance“, sagte er. Ihm schwebt vor, ein öffentliches kostenfreies W-LAN in der Innenstadt oder auch in neuen Wohngebieten, die in Neuruppin entstehen, anzubieten. Hauptamtsleiterin Jutta Mießner bestätigte, dass sich die Fontanestadt um das Geld bewirbt. „Ja, wir haben uns für dieses Förderprogramm registrieren lassen, und wir werden uns auch am 15. Mai um 13 Uhr an den Computer setzen und Windhund spielen“, sagte sie am Montagabend. Hintergrund ist, dass die Kommunen, die den Zuschlag erhalten möchten, schnell sein müssen: Wer an diesem Tag zu dieser Uhrzeit vor allen anderen klickt, bekommt das Geld. „Ich bin schon erstaunt, wie die EU ihre Fördermittel vergibt. Aber wenn es so ist, ist es so“, sagte Mießner. Doch in diesem Fall spielt Glück die größte Rolle. Die Registrierung der Fontanestadt war jedoch schon einmal erfolgreich. „Da haben wir die erste Hürde genommen.“

Auch wenn die Chance auf das Geld klein ist – laut Mießner nehmen viele tausend Kommunen in ganz Europa teil – hat die Verwaltung schon Pläne, was damit passieren soll. In der Haushaltsplanung 2019 wird offenes W-LAN eine wichtige Rolle spielen, so die Hauptamtsleiterin. Die 15 000 Euro sollen in die Konzeptentwicklung dafür gesteckt werden. Doch auch wenn es keine Förderung von der EU gibt, wird mit diesem Projekt begonnen. Die entstehenden Kosten für kostenfreies mobiles Internet sollen auf jeden Fall dennoch aufgeschlüsselt werden. Auch das Land Brandenburg biete darüber hinaus ein Förderprogramm an. Im Zuge dessen sollen Hot Spots für W-LAN geschaffen werden. 15 000 an der Zahl sind geplant. Die Ausschreibung seitens des Landes hat gerade begonnen, so Mießner.