Frankfurt und Słubice feiern Europa

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 9. Mai 1950 schlug Robert Schuman die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Die Montanunion legte den Grundstein für die Europäische Union, ohne die auch das Miteinander zwischen Frankfurt und Słubice heute so nicht denkbar wäre. Kein Wunder also, dass der Europatag für die Doppelstadt eine besondere Bedeutung hat. Am Mittwoch feiern beide Städte den Tag zum achten Mal gemeinsam – mit rund 40 Veranstaltungen und Aktionen. Einige ausgewählte Punkte aus dem Programm:

■Der Beigeordnete Markus Derling, der stellvertretende Slubicer Bürgermeister Roman Sieminksi sowie Staatssekretär Martin Gorholt eröffnen den Tag um 9 Uhr im Logenhaus der Viadrina.

■Einen Höhepunkt stellt die Simulation einer Sitzung des Europäischen Parlamentes dar. Rund 100 Schüler aus Deutschland und Polen setzen sich von 9–15.30 Uhr mit Fragen zur Zukunft der EU auseinander.

■Auf dem Brückenplatz gibt es den gesamten Tag über verschiedene Angebote und Aktivitäten; darunter Musik, Tanz, Quiz, Kinderschminken und Glücksrad für Kinder (10–13 Uhr) sowie ab 13 Uhr eine Ausstellung, Chor-Auftritte, Workshops, Diskussionen.

■Jeweils um 10, 11 und 12 Uhr lädt das Collegium Polonicum in Słubice zu öffentlichen Führungen ein – darunter auch auf die Dachterrasse des Gebäudes mit Panoramablick auf Frankfurt.

■Um 10, 11.30 Uhr, 13 und 14.30 Uhr bieten Studenten auf dem Brückenplatz Workshops zum Thema Nachhaltigkeit an.

■Um 16 Uhr wird im verbuendungshaus fforst eine Ausstellung zur Forststraße eröffnet; begleitet von einem Vortrag zur Geschichte der Doppelstadt Frankfurt–Słubice. Später gibt es unter dem Motto „Piefke meets Jazz“ noch Frankfurt Oderaner Marschmusik zu hören. Ab 18 Uhr werden außerdem unter dem Titel „Kontraste – Hundert Blickwinkel auf die Europäische Doppelstadt“ die Siegerfilme eines Smartphone-Filmwettbewerbs über die beiden Städte gezeigt.

■Auch die Stadtbibliotheken in Frankfurt und Slubice, das Slubicer Kulturzentrum SMOK, das Kleist-Museum, die Volkshochschule, das Liebknecht-Gymnasium, das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst und die Deutsch-Polnische Touristinfo beteiligen sich mit Workshops und Aktionen am Europatag. Um 19.30 Uhr findet außerdem eine Performance der außerschulischen, deutsch-polnischen Theatergruppe Swawola im Modernen Theater Oderland statt. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Programm auch auf www.frankfurt-slubice.eu