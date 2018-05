Hegermühle bekommt ein Zentrum

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Wohngebietszentrums Hegermühle im Rahmen des Projekts Soziale Stadt sollen 2020 starten. Das kündigte die Fachbereichsleiterin Technische Dienste, Birgit Bärmann, in einer offenen Sitzung des Quartiersrats an.

Es geht konkret um einen Anbau für die Grundschule Am Annatal, in dem auch das neue Bürgerzentrum Hegermühle Platz finden soll, und um die Neugestaltung des Platzes vor der Schule und der Freiflächen hinter ihr bis zum S-Bahnhof Hegermühle. Der nördliche und der südliche Zugang zum S-Bahnsteig bilden in etwa die Grenzen des Gebietes, für das die Stadt einen architektonischen Realisierungswettbewerb ausgelobt hat.

„Damit sind wir etwas im Zeitverzug“, räumte Birgit Bärmann ein. Sie betonte auch, dass das Programm Soziale Stadt sich nicht aufs Bauen beschränke, sondern eine starke soziale Komponente besitze. Mit dem Quartiersrat als Vertretung möglichst aller Bewohnergruppen und Akteure und dem Quartiersmanagement sind schon einige soziale Projekte realisiert worden. So wären der Nachbarschaftsgarten nahe dem Schulhof oder die Aktion Hegermühle liest! zu nennen.

Mit dem An- bzw. Neubau soll die Hegermühle ein attraktives soziales und kommunikatives Zentrum erhalten. Zum einen sollen die Raumdefizite der Grundschule abgebaut werden, die Schulleiterin Christiane Meikstat-Probst darlegte. Ab nächstem Schuljahr ist die Einrichtung durchgängig zweizügig, braucht also zwölf statt der vorhandenen elf Klassenräume. Dafür muss sie dann den Englisch-Fachraum opfern. Es gibt keinen Speiseraum, die Kinder essen in den benachbarten Kitas, die auch als Hort genutzt werden. Gerade der Sprachunterricht ist wichtig, da Kinder aus 16 Nationen in der Schule lernen. 40 Prozent der Schüler sind nichtdeutscher Herkunft. Es sei mitunter schwierig, Eltern, die nur arabisch oder russisch sprechen, ein Anliegen der Schule zu übermitteln. Die Schule braucht eine Mensa und eine Aula sowie Horträume.

Zum anderen sollen die Hegermühler ein Bürgerzentrum bekommen, in dem ihre Vereine eine Heimstatt finden, in dem Räume für Kulturveranstaltungen, die Bibliothek und ein Jugendclub sind. Flexible bauliche Lösungen, multifunktional nutzbare Räume sind Schlagworte, die maximalen Nutzen bei reduziertem Aufwand versprechen.

Zum Dritten aber soll das ganze Umfeld attraktiv gestaltet werden. Die Turnhalle muss nach Süden rücken, damit der Blick auf den S-Bahn-Zugang geöffnet wird. Die Freiflächen sollen für Sport und Spiel sowohl der Schüler als auch der Bürger allgemein gestaltet werden. Das Budget aus dem Programm Soziale Stadt ist auf zehn Millionen Euro begrenzt. „Das klingt jetzt in Ihren Ohren vielleicht gewaltig, ist es aber nicht“, relativierte Birgit Bärmann. „Bedenken Sie zum Beispiel, dass der Campus der Grundschule Am Wäldchen mit 20 Millionen Euro veranschlagt ist.“

Einen Architektenwettbewerb veranstalte die Stadt, um mehrere Lösungsvorschläge für die komplexe Aufgabenstellung zu erhalten und daraus den Besten auszuwählen . Dazu habe man von einem Planungsbüro zunächst ein Konzept mit allen Aufgabenstellungen und der Ausgangslage erarbeiten lassen. „Aus Erfahrung wissen wir, dass das, was wir von Architekten auf dem Papier als Wettbewerbsbeitrag bekommen, selten eins zu eins umsetzbar ist“, sagte Birgit Bärmann. „Immer verändern sich Faktoren und Bedingungen, tauchen neue Aspekte auf, die es zu berücksichtigen gilt.“

Die Diskussion drehte sich vor allem um die Freiflächen. Linken-Stadtverordnete Ute Wunglück sah auf der Planzeichnung als größtes Spielfeld ein 33 mal 55 Meter großes Feld, dazu zwei Kleinspielfelder: „Soll das schon so festgezurrt sein?“, fragte sie. Schließlich sei ein wichtiger Wunsch, für den FC Herrensee ein ordnungsgemäßes Spielfeld zu schaffen, damit er endlich eine Heimstatt für seinen Spiel- und Trainingsbetrieb erhält.

Schulleiterin Christiane Meikstat-Probst merkte in diesem Zusammenhang an, dass ihr der FC Herrensee auch sehr am Herzen liege: „Unsere Schüler loben ihn immer wieder und erzählen begeistert von Spielen und Training“, erzählte sie und sagte, an Remo Seitz vom Vorstand gewandt: „Was Sie hier an Kinder- und Jugendarbeit leisten, ist einfach großartig!“

Als Birgit Bärmann einräumte, es sei noch nicht endgültig klar, wie das multifunktionale Spielfeld am Ende aussehe, polterte Stadtverordneter Jürgen Schmitz (grün, liberal, bürgernah) los: „Seit eineinhalb Jahren reden wir über die Notwendigkeit, für den FC Herrensee endlich ein Spielfeld in der Hegermühle zu bauen, und nun wird vielleicht irgendwo am fernen Tisch eine einsame Entscheidung dagegen getroffen? Das kann doch nicht wahr sein!“

Noch sind aber keine Fakten geschaffen. Die Wettbewerbsprozedur läuft erst an. Die Teilnehmer sind ausgewählt. Bis zum 27. Juli werden ihre Wettbewerbsmodelle im Rathaus entgegengenommen. Am 20. August soll die Jury tagen. Ihr gehören vier Fachpreisrichter (Architekten, Bauingenieure) an, drei Sachpreisrichter (Bürgermeisterin Elke Stadeler, Birgit Bärmann und Stadtverordnetenvorsitzender Steffen Schuster) und nicht stimmberechtigte Sachverständige, zu denen u. a. Franziska Kluge vom Quartiersmanagement, der Quartiersrat, die Schulleitung und das Landesamt für Bauen und Verkehr gehören.

Die Wettbewerbsergebnisse sollen im Herbst in der Hegermühle öffentlich ausgestellt werden. Dann können auch die Bürger ihre Meinung äußern.