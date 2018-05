Anklage gegen Vater von entführtem Baby erhoben

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Gegen den 39-Jährigen, der Mitte Januar wegen Entführung seiner kleinen Tochter, Yasmina B., verhaftet worden war, ist Anklage erhoben worden. Das bestätigte Iris le Claire, Sprecherin des Landgerichtes Neuruppin, auf Nachfrage dieser Zeitung. Danach seien an den Beschuldigte, der immer noch in Untersuchungshaft sitzt, beziehungsweise seinen Rechtsbeistand die entsprechenden Dokumente übermittelt worden. Nun haben sie Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

Konkret werde dem Beschuldigten Geiselnahme sowie die Entziehung Minderjähriger vorgeworfen, sagte leClaire. Für Geiselnahme droht im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren, die Entziehung Minderjähriger wird mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit Geldstrafe geahndet. Die Entscheidung, ob und wann die Hauptverhandlung am Landgericht Neuruppin eröffnet wird, stehe noch aus, so die Sprecherin weiter. Allerdings sei in absehbarer Zeit damit zurechnen.

Die damals neun Monate alte Yasmina aus Gransee wurde seit dem Silvestertag 2017 vermisst und konnte erst etwa zwei Wochen später von Polizeibeamten in den Niederlanden bei der Schwester des Beschuldigten unversehrt in Obhut genommen werden. Vermutlich ein Sorgerechtsstreit zwischen der 18-jährigen Mutter des Kindes und dem 39-jährigen Vater hatte zum Verschwinden des Mädchens geführt. Mehr als 100 Polizeibeamte waren an der Suche beteiligt. Der Mann soll sie nach einem Besuchstag nicht zu der von ihm getrennt lebenden Mutter von Yasmina zurückgebracht haben. Beide hatte sich als Asylbewerber in Deutschland kennengelernt. Die Ermittlungen gestalteten sich auch dadurch schwierig, da der Vater seinen Lebensmittelpunkt nach Rheinsland-Pfalz verlegt hatte.

Das Mädchen kam nach seinem Auffinden schließlich zu Pflegeeltern in Oberhavel, die Mutter habe aber engen Kontakt, hieß es. Mittlerweile sei eine Zusammenführung von Mutter und Kind geplant, so Kreissprecherin Constanze Gatzke. Die Mutter nehme die ihr offerierten Hilfsangebote gerne an.