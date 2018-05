Stille Kühlung für die Weiße Stadt

Mathias Hausding

Tel Aviv (MOZ) Siebzehn Brandenburger Unternehmen haben in der vergangenen Woche ihre Chancen auf dem israelischen Markt ausgelotet. Eine Firma aus Fürstenwalde (Oder-Spree) will bei der Sanierung der zum Unesco-Welterbe gehörenden Weißen Stadt in Tel Aviv zum Zuge kommen.

Die zweitgrößte Stadt Israels ist bekannt für ihre langen Sandstrände. Nicht nur eingefleischte Architekturfans schätzen außerdem den von 4000 Bauhaus-Gebäuden geprägten Stil von Tel Aviv. Nirgendwo sonst gibt es so viele Zeugnisse dieser Avantgarde der Klassischen Moderne. Zumeist sind es normale Wohnhäuser, vor rund 80 Jahren errichtet, die in ihrer schlichten Eleganz und sachlichen Zweckmäßigkeit bis heute zeitgemäß wirken. Vor den Nazis geflohene deutsche Architekten brachten den Stil ans Mittelmeer, passten ihn an die klimatischen Herausforderungen der erst 1909 gegründeten Stadt an.

Tel Aviv hat nur ein Problem, das allerdings zugleich eine Chance für ein Unternehmen aus Oder-Spree sein könnte. Viele der 4000 Häuser sind stark sanierungsbedürftig. Nicht nur an den Fassaden bröckelt der Putz, auch innen müsste etwas passieren. Genau für diesen Innenbereich glaubt die Fürstenwalder GeoClimaDesign AG eine Lösung parat zu haben. Die vor allem in Deutschland und China stark vertretene Firma bietet Klimaanlage und Heizung in einem an, und das auf völlig neue Art.

„Wir wollen die stille Kühlung nach Israel bringen“, sagt Antje Vargas, Vorstand der GeoClimaDesign AG. „Wir kühlen und heizen nicht mit Luft, sondern mit Wasser, dass durch eine in die Decke montierte Kapillarrohrmatte fließt.“ Der Vorteil: keine Geräusche, kein kalter Wind, keine Krankheitserreger, die herumgepustet werden.

Antje Vargas verspricht außerdem 20 bis 40 Prozent Energieeinsparung. Das gleiche die etwas höheren Installationskosten schnell aus. Weil die Matten dünn und leicht sind, lassen sie sich beim Trockenausbau eines Hauses platzsparend und ohne großen Aufwand montieren. Zum Einsatz kommt das System beim Neubau von Wohnungen oder Büros. „Unsere Spezialität sind aber denkmalgeschützte Gebäude“, ergänzt die Chefin, Trägerin des Brandenburger Denkmalpflegepreises 2013 für die Restaurierung der Fürstenwalder Spreemühle. So schließt sich der Kreis zu Weißen Stadt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir hier zum Zuge kommen“, sagt Antje Vargas. Schon bei einem ersten Besuch vor zweieinhalb Jahren hat sie Kontakte zu Architekten und Behörden geknüpft. Nun hatte sie erneut insgesamt acht Gespräche in Israel. So eine Geschäftsanbahnung braucht ihre Zeit, gerade wenn es sich um ein Produkt handelt, das vor Ort neu ist.

„Weltweit bieten das nur drei Firmen an, und wir sind die einzigen, die auf Wunsch komplette Anlagen verkaufen, also die Matten mit der dazu gehörenden Hydraulik und der Regelungstechnik, die das Wasser kühlt oder erwärmt“, betont Antje Vargas. Größte Hürde in der Weißen Stadt sei die Eigentümerstruktur der Bauhaus-Gebäude. Meist habe jede Wohnung einen anderen Eigentümer. Deren unterschiedliche Interessen gelte es, bei einer Sanierung unter einen Hut zu bekommen.

Bei einem Bummel durch Tel Aviv kann man unschwer den Eindruck gewinnen, dass sehr viele Bewohner gar kein Interesse an einer Sanierung haben. Um den Verfall des Welterbes zu stoppen, macht die Stadt teilweise Ausnahmen beim Denkmalschutz: Wer sein Haus saniert, darf auf dem Dach ein Penthouse errichten und so Einnahmen erzielen.

Antje Vargas hat außerdem erkannt, dass die Anreize für energieeffizientes Bauen in Israel lange nicht so hoch sind wie etwa in Deutschland oder China. Die Strompreise liegen deutlich unter denen in der Bundesrepublik. Auf einen Abschluss für ein Geschäft in der Weißen Stadt muss die Fürstenwalder Firma mit ihren zehn Mitarbeitern also noch warten. Frohe Kunde gab es von anderen Gesprächspartnern. Zwei israelische Architekten wollen für Büro-Neubauten Pilotprojekte mit der GeoClimaDesign AG starten. Ein im ganzen Land für nachhaltiges Bauen bekannter Experte möchte zudem die Fürstenwalder Kühldecken in eine Ausstellung aufnehmen. Und auch der Bauherr eines großen Privathauses hat nach dem Gespräch Interesse an der Technik bekundet. „Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Reise“, sagt Antje Vargas.