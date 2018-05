Himmelfahrt am Strand

René Matschkowaik

Frankfurt (Oder) Frankfurt. Auch in diesem Jahr wird Himmelfahrt zum Brauereifest an den Strand des Helenesees eingeladen. Die Organisatoren haben einiges vorbereitet.

Für viele Menschen ist Christi Himmelfahrt, auch gern als Herren- oder Vatertag bekannt, mittlerweile ein Familienfeiertag. Diesen Trend hat man auch an der Helene erkannt und im letzten Jahr zum ersten Mal das Brauereifest an Frankfurts kleiner Ostsee veranstaltet.

Helenesee-Betreiber Daniel Grabow war sehr zufrieden mit dem Zuspruch und hat in diesem Jahr nachgelegt. „Wir wollen, dass dieser Tag zu einer traditionellen Ankerveranstaltung in der Region wird“, erklärt er. Mit einem niveauvollen Programm soll auch dem Sauf- und Krawalltourismus etwas entgegengewirkt werden. Bier gibt es aber natürlich immer noch, schließlich steht das Frankfurter Brauhaus für eine lange Brauereitradition in der Oderstadt.

Für alle Radfahrer hat Götz Ziaja, Marketingchef bei der Frankfurter Brauhaus GmbH, außerdem noch ein besonderes Angebot parat. „Wer mit dem Fahrrad an den Helenesee kommt, der bekommt ein Radler des Frankfurter Brauhauses gratis“, erklärt er. Auch er war mit der Auftaktveranstaltung im letzten Jahr und der Entscheidung, das Brauereifest an die Helene zu verlegen, sehr zufrieden. „Jetzt geht es darum, die Veranstaltung weiter zu entwickeln“.

Dafür wurden keine Mühen gescheut. So konnte die Party-Band Right Now aus Berlin verpflichtet werden. Neben ihren monatlichen Auftritten im Berliner Kesselhaus ist die hochkarätig besetzte Band in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Das Sextett aus der Hauptstadt spielt große Hits, Evergreens, Aktuelles und geheime Song-Perlen aus 40 Jahren Rock- und Pop-Geschichte und bringt dabei sein Publikum mit begnadeten Musikern und echten Rampensäuen zum Kochen.

Auch der Schlager kommt beim Brauereifest nicht zu kurz. Schlagermania 2018 heißt es, unter anderem mit dem Sänger Anthony Weihs, der auch mal größere Hallen füllt und bei dem sich etwa ein Roland-Kaiser-Song zum Verwechseln ähnlich anhört. Linda Feller, die ebenfalls beim Brauereifest auf der Bühne steht, wird von der Zeitschrift Super-Illu auch gern mal als „schöne Country-Lady“ bezeichnet. Das ist in der Tat richtig, wichtiger freilich ist ihre musikalische Schaffenskraft, die sich in mehreren Alben und vielen Fans ausdrückt. Dritter im Bunde bei der Schlagermania ist André Stade, der auf ein umfangreiches eigenes Repertoire zurückgreifen kann und mit „Giganten“ gerade eine neue Single mit Hit-Potential herausgebracht hat. Für Helene-Fischer-Fans steht das Double der Schlagerqueen, Undine Lux, auf der Bühne. Die in Frankfurt geborene Künstlerin wird als große Schlagernachwuchs-Hoffnung gehandelt und vielleicht ist auch ein Song von ihrem eigenen neuen Album zu hören.

Kulinarisch verspricht eine Street-Food-Meile große Abwechslung. Zudem ist ein umfangreiches Kinderprogramm geplant. „Ohne die Unterstützung der Brauerei würde dieses Programm nicht möglich sein“, betont Daniel Grabow und hofft auf gutes Wetter und viele Besucher aus der ganzen Umgebung. Die Veranstaltung beginnt bereits um 10 Uhr und wird bis in die Abendstunden hinein dauern.

Weitere Informationen im Internet unter www.helenesee.de