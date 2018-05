Bildung am Abgrund

(MOZ) Es ist schon bemerkenswert, wie sich der Schulalltag in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Dass Kinder voller Angst zum Unterricht gehen, weil der Lehrer regelmäßig zum Schlag ausholt, ist nicht mehr vorstellbar. Zum Glück! Aber leider sind auch die Zeiten vorbei, in denen Kinder voller Respekt vor dem Lehrer waren. Heute sind die Lehrer diejenigen, die sich vor Schlägen oder Beleidigungen in Acht nehmen müssen.

Und zwischen all die Konflikte mischen sich immer mehr Eltern, die meinen, es besser zu wissen als der Lehrer, aber gleichzeitig verlangen, ihr Kind müsse seine Erziehung doch in der Schule genießen. Wie absurd!

Die Lehrer stehen zwischen den Fronten und tragen zudem immer mehr Verantwortung. Nicht selten sind sie es, die etwa bei häuslichen Problemen mit dem Jugendamt verhandeln oder Nachhilfestunden für lernschwächere Kinder organisieren. Lässt man sie weiterhin mit all den Sorgen allein, steht die Qualität der Bildung ernsthaft auf der Kippe.