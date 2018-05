Brandenburgs jüngster Postmeister

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Seit fünf Uhr morgens geht es rund im Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Fürstenwalder Leistikowstraße. Auf Rollcontainern werden hunderte Pakete aus dem Rüdersdorfer Paketzentrum und tausende Briefe aus dem Sortierzentrum in Schönefeld angeliefert. Die Zusteller kommen im Minutentakt – sortieren ihre Fracht nach den jeweiligen Touren und beladen ihre gelben Fahrzeuge. „Täglich werden in Deutschland 59 Millionen Briefe und 4,6 Millionen Pakete von der Deutschen Post zum Empfänger gebracht“, sagt Simon Löffler, der mit gerade mal 24 Jahren seit Februar der neue Leiter von acht Zustellstützpunkten von Strausberg, Beeskow, Fürstenwalde über Frankfurt bis nach Eisenhüttenstadt ist und damit auch verantwortlich für 600 Mitarbeiter und Zusteller.

„Das ist eine große Herausforderung und Verantwortung“, sagt der gebürtige Berliner, der bei der Deutschen Post ein dreijähriges Duales Studium zum Industrie-Betriebswirt absolvierte. Praxiserfahrung erlangte der junge Mann in Friedrichshain bei der Deutschen Post als Sachbearbeiter. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem Personal-, Einsatz- und Budgetplanung sowie Gesundheitsmanagement. „Wir bieten für unsere Zusteller Rückenkurse, Fahrtraining, gesunde Ernährung und Schulungen zum Umgang mit Hunden an“, erläutert Simon Löffler. Auch Einweisungen an den extra für den Postbetrieb konzipierten Streetscootern – Elektrofahrzeuge, die in Frankfurt, Strausberg und Eisenhüttenstadt im Einsatz sind – gehören dazu.

In Fürstenwalde sind von Montag bis Sonnabend 80 Mitarbeiter im Zustellstützpunkt beschäftigt. Um 9.30 Uhr fahren die gelben Transporter auf Tour, dann wirkt das Betriebsgelände wie ausgestorben. Teamleiter Florian Storch (35) ist im Bereich Bad Saarow, seine Kollegin Jacqueline Gypser (48) in Fürstenwalde-Mitte, wo auch das einzige Elektro-Fahrrad im Einsatz ist, unterwegs. Carmen Kaul (27) versorgt Reichenwalde und Kolpin. „Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und geben ihr Bestes“, sagt Simon Löffler. Obwohl der Chef noch sehr jung ist, hat er durch Fachkenntnis und Kompetenz bei seinen Leuten schon den nötigen Respekt erlangt.