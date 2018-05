Auffahrunfall im Stadtzentrum

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Beeskower Straße Höhe Busbahnhof sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei führt den Unfall auf die Fahrlässigkeit eines 41-jährigen Fahrers aus Polen zurück, der auf einen vor der Kreuzung Beeskower Straße/Werkstraße wartenden VW auffuhr. Die Schäden an beiden Fahrzeugen begrenzen sich auf ein paar Schrammen. „Er hat eine fahrlässige Körperverletzung begangen und muss deswegen eine Kaution in Höhe von 250 Euro bezahlen“, sagt Mike Ritter vom örtlichen Polizeirevier. Der 41-jährige Pole hätte nicht auf den Verkehr geachtet, sei das erste Mal in der Stadt gewesen. Er war nach eigener Aussage von einer Dienstreise aus Frankfurt zurück auf dem Weg nach Zielona Gora. Der Unfallverursacher entschuldigte sich noch vor Ort bei den Geschädigten, die nach dem Aufprall leichte Schmerzen am Nacken hatten. Nach der Aufnahme der Personalien durch die Polizei konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.(cb)