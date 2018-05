750 Neuzeller werden gebraucht

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Der Himmelfahrtstag ist ein Ausflugstag. Manch einer schnappt sich sein Fahrrad und radelt durch die Natur, andere nutzen die freie Zeit für einen Spaziergang und wieder andere suchen sich eine der Veranstaltungen in der Region heraus. So wie den Neuzeller Klostermarkt.

„Handwerk trifft auf Kultur“ heißt es am Donnerstag auf dem Stiftsplatz in Neuzelle. Es soll ein Tag für die ganze Familie werden – im klösterlichen Ambiente. Kinder und Erwachsenen können ab 10 Uhr an verschiedenen Ständen altes und neues Kunsthandwerk ausprobieren. Mal wird Papier geschöpft, mal gedrechselt, dort wird Keramik bemalt, ein paar Meter weiter Schafwolle gekämmt. Man kann aber auch einfach nur den Profis über die Schulter schauen.

Und gesungen wird, und zwar nicht nur auf der Bühne auf dem Klosterhof, sondern im Rahmen einer Wette. Die lautet: „Wetten, dass wir es schaffen, um 14.30 Uhr 750 Neuzeller auf den Stiftsplatz vor die Bühne zu bekommen?“ Die sollen „Das wünsch ich mir“ von Bärbel Wachholz singen. „Das muss klappen“, sagt Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler. Hintergrund der Aktion ist ein Filmdreh in dem Ort. Dafür werden verschiedene Szenen gebraucht – so wie die am Himmelfahrtstag.

Wir schon an der Wette zu erkennen ist, dreht sich beim Klostermarkt vieles um das Jubiläum „750 Jahre Kloster Neuzelle“. Extra dafür hat die Besucherinformation Tassen mit dem Jubiläumslogo anfertigen lassen, die am Himmelfahrtstag verkauft werden.

Es gibt aber noch weitaus mehr zu erleben: „Um 11.15 Uhr wird die Ausstellung ‚Kinder auf Spurensuche durch Neuzelle’ in der katholischen Stiftskirche eröffnet“, erklärt Gabriele Werner von der Besucherinformation. Jungen und Mädchen der katholischen Grundschule „Pfarrer Florian Birnbach“ haben diese mit Unterstützung des Heimatkreises erstellt. Zu sehen sind Häuser, Straßen, Denkmäler und Einwohner. Gabriele Werner empfiehlt zudem einen Besuch bei der Orgelbaufirma Scheffler aus Sieversdorf. Die wird auch vor Ort sein und viel Wissenswertes über die Königin der Instrumente im Gepäck haben. Zudem gibt es Führungen der Klosterwinzer um 12 und 15 Uhr sowie in der Katholischen Kirche um 14 Uhr. Natürlich darf ein Rahmenprogramm nicht fehlen. Ab 11 Uhr werden sich junge Talente auf der Bühne auf dem Stiftsplatz präsentieren. Moderiert wird von Ronny Gander.

Der Brauhausplatz, die Bahnhofstraße, die Frankfurter Straße, die Hoch-, die Bergstraße und der Priorsberg werden wegen des Marktes von 7 bis 21 Uhr gesperrt sein.